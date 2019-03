Mit Auto in Supermarkt in Lingen gefahren CC-Editor öffnen

Unbekannte Täter sind am frühen Samstagmorgen mit einem Auto durch die Eingangstür eines Supermarktes in Lingen-Baccum gefahren, machten aber keine Beute, weil sie gestört wurden. Foto: Ludger Jungeblut

Lingen. Unbekannte Täter sind am frühen Samstagmorgen mit einem zuvor gestohlenen Ford Fiesta in einen Supermarkt an der Alten Dorfstraße in Lingen-Baccum eingebrochen. Nach Polizeiangaben fuhren sie gegen 3.10 Uhr mit dem Auto durch die geschlossene Eingangstür.