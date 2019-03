Einbrecher fahren mit Auto in Supermarkt in Baccum CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht nach den Einbrechern. Symbolfoto: Gerd Schade

Lingen. In Baccum wollten am frühen Samstagmorgen Unbekannte in einen Supermarkt einbrechen – und fuhren mit einem gestohlenen Auto durch die geschlossene Eingangstür. Das war der Fehler.