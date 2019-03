Lingen. Der künftige Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Maria Königin Lingen und St. Marien Biene, Antony Kallarakkal, kommt aus Indien. Mit welchen Erwartungen tritt er sein Amt am 19. Mai 2019 an? Die Redaktion hat mit ihm gesprochen.

„Ich konnte als Basketballspieler in Indien immer gut treffen“, sagt Pastor Antony Kallarakkal, der zum 19. Mai 2019 Nachfolger Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Maria Königin Lingen und St. Marien Biene wird. Seine Treffsicherheit ist auch gefragt, wenn es darum geht, möglichst viele Menschen für den christlichen Glauben zu begeistern.

Nachfolger von Pfarrer Jens Brandebusemeyer

Der 41-jährige indische Staatsbürger tritt die Nachfolge von Pfarrer Jens Brandebusemeyer an, der am 1. Juni zur Kirchengemeinde St. Martinus in Bramsche bei Osnabrück wechselt. Pastor Antony ist eine Frohnatur. „Mit der Freude, die ich als Christ und Priester erfahre, möchte ich andere anstecken“, sagt er in nahezu perfektem Deutsch im Gespräch mit der Redaktion. Dass ihm der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode das Amt zutraue, mache ihn zuversichtlich, die neue Aufgabe mithilfe der engagierten Haupt-und Ehrenamtlichen bewältigen zu können. „Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir miteinander näher, menschlicher und zufriedener“. Davon ist er zutiefst überzeugt und fügt hinzu: „Jesus hat gezeigt, dass Gott in jedem Menschen sichtbar ist.“

Mit vier Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen

Pastor Antony wurde auf der Halbinsel Kurumbathuruth im südindischen Bundesstaat Kerala geboren und wuchs mit vier Geschwistern, drei Schwestern und einem Bruder, in bescheidenen Verhältnissen in einem katholischen Milieu auf. „Meine Eltern sorgten für den Lebensunterhalt der Familie, indem sie aus Kokosschalen Seile zum Verkauf anfertigten. Gleichzeitig kümmerte sich meine Mutter um den Haushalt, jedoch hat auch meine älteste Schwester mir viel unter die Arme gegriffen. Nach seinen Worten leben in Kerala etwa 54 Prozent Hindus, 25 Prozent Moslems und 18 Prozent Katholiken. „Der Katholizismus ist bei uns fester Bestandteil des Alltags. Fast täglich haben wir Kinder die heilige Messe besucht. Ich wurde Messdiener und war fasziniert vom Beruf des Priesters.“









Der junge Antony besuchte eine katholische Schule und trat bereits mit 15 Jahren ins Priesterseminar ein. „Dieser Schritt hat meine Eltern mit großer Freude erfüllt.“ Zehn Jahre lang dauerte die Ausbildung. Zwischendurch kamen ihm Zweifel, ob der Weg der richtige sei. „Es war für mich nicht das größte Problem, dass ich als Priester keine Familie gründen kann. Vielmehr stellte ich mir die Frage, ob ich der Erwartungshaltung, die mit dem Priesteramt verbunden ist, gerecht werden könnte.“ Doch Antony setzte seinen Weg fort und wurde am 1. Januar 2003, genau am Tag seiner Taufe, zum Priester geweiht.

Chance zur Promotion in Europa genutzt

Es folgte eine dreijährige Tätigkeit als Kaplan in drei Gemeinden. Danach berief ihn der zuständige Bischof zu seinem Sekretär und schlug ihm vor, zu studieren. Das tat er denn auch und schloss 2009 das Studium in Pune bei Mumbai als Magister der Theologie bei den dortigen Jesuiten ab. In Pune lernte Pastor Antony einen deutschen Freund von Thomas Burke kennen, der jetzt Emslanddechant und Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Lingen-Süd ist. „Durch das Jesuitenkolleg in Innsbruck hatte ich die Möglichkeit, in Europa zu promovieren. Diese Chance wollte ich nutzen.“ Sein Bischof hatte keine Einwände und der indische Priester bereitete sich mit Deutschkursen auf den Aufenthalt in Österreich vor.

"In einer Gemeinde tätig zu sein, ist immer mein Herzenswunsch gewesen."





Seine Dissertation trägt den Titel „Gewissen: Ein Konvergenzpunkt?“ Es ist eine vergleichende Betrachtung, was Gewissen im Hinduismus und in der katholischen Kirche bedeutet. Auf Bitten von Thomas Burke half der indische Priester erstmals in den Sommerferien 2010 in der Kirchengemeinde St. Andreas Emsbüren aus, wo Thomas Burke seinerzeit als Pfarrer wirkte. In Emsbüren wurde auch Generalvikar Theo Paul auf den indischen Priester aufmerksam und bot ihm eine Stelle als Geistlicher Begleiter und Studienleiter im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen-Holthausen an. Pastor Antony willigte ein und nahm von 2014 bis 2017 diese Aufgabe wahr. Gleichzeitig konnte er in der Pfarreiengemeinschaft Lingen-Süd arbeiten. „In einer Gemeinde tätig zu sein, ist immer mein Herzenswunsch gewesen.“





"Die Menschen in Indien sind meist auch mit Wenigem zufrieden."





Seit Anfang 2018 wirkt er als Krankenhausseelsorger im St. Bonifatius-Hospital. „Hier erfahre ich Gottes Nähe auf Schritt und Tritt“, sagt er. Welche Unterschiede sieht er in der Mentalität zwischen Deutschen und Indern? „In Deutschland sind die Dinge gut strukturiert, es fehlt es aber an Spontanität. Meist sind die Menschen in Indien auch mit Wenigem zufrieden.“ Pastor Antony will Brückenbauer zwischen Emsländern und Indern sein. Zweimal schon ist er mit Gemeindemitgliedern aus Lingen in seine Heimat gereist. „Die Reisegruppe war von der Freundlichkeit der Inder tief beeindruckt und fühlte sich sofort zu Hause.“ Sehr dankbar sei er gewesen, dass Emsländer großherzig für die Betroffenen einer Flut in seiner Heimat gespendet hätten.

Die Aufgabe als Lingener Krankenhausseelsorger soll künftig der ebenfalls aus Indien stammende Pastor Sebastian Vattaparambil übernehmen. Freundschaftlich verbunden ist er ebenso mit Pastor Melwin Kappungal, den er schon aus den Zeiten des Priesterseminars in Indien kennt und mit Pfarrer Thomas Burke, der dafür sorgte, dass sein Weg nach Lingen führte.

Leidenschaftlicher Badmintonspieler

Vom Basketball musste sich der künftige Pfarrer von Maria Königin und St. Marien übrigens in Lingen verabschieden, weil die hochgewachsenen Einheimischen beim Spiel im Vorteil sind. Stattdessen spielt der Priester mit Leidenschaft Badminton beim SuS Darme. Auch bei dieser Sportart sind Schnelligkeit und Beweglichkeit gefragt. Diese Eigenschaften der Jugend wird Pastor Antony als Pfarrer gut gebrauchen können.