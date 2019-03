Lingen. Wo stehen wir bei der Wasserversorgung und müssen wir etwas ändern? Antworten auf diese Fragen von Lingens Stadtbaurat Lothar Schreinemacher haben jetzt im Umweltausschuss Reinhold Gels, Geschäftsführer des Wasserverbandes Lingener Land (WVLL) und sein Kollege Hans-Martin Gall von den Stadtwerken Lingen gegeben.

Die Situation der beiden Wasserversorger ist unterschiedlich. Gall kann nicht klagen: Bei einer zulässigen Gesamtfördermenge von 2,5 Millionen Kubikmetern und einer verkauften Menge von 1,75 Millionen Kubikmetern jährlich haben die Stadtwerke Lingen noch Luft nach oben. "Selbst im heißen Sommer 2018 haben wir keine Versorgungsengpässe im Netz festgestellt", betonte Gall. Lediglich die Spitzenlast in den Abendstunden, wenn viele Menschen ihre Gärten bewässert hätten, habe ein Problem dargestellt. Die Brunnen in den Gebieten Stroot und Mundersum reichten trotz eines von 2012 bis 2018 um 9,5 Prozent gestiegene Wasserabgabe an die Kunden aus. "In den kommenden Jahren sollen Brunnen erneuert beziehungsweise ertüchtigt werden", erklärte Gall.

WVLL: Jährliche Fehlmenge von 0,2 Millionen Kubikmetern

Anders stellt sich die Lage beim WVLL dar. "Bei uns ist unbedingt Handlungsbedarf gegeben", sagte Geschäftsführer Gels. Einem aktuellen Gesamtbedarf einschließlich Verlusten und Sicherheitszuschlag von 7,1 Millionen Kubikmetern jährlich stände eine verfügbare Wassermenge von nur 6,9 Millionen Kubikmetern jährlich gegenüber. 5,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser werde jährlich im Wasserwerk Grumsmühlen gefördert und 0,6 Millionen Kubikmeter von den Stadtwerken Lingen gekauft. Hinzu komme eine Reserve von 0,8 Millionen Kubikmetern Trinkwasser aus dem Wasserwerk Darme, aus dem in besonderen Fällen in das Trinkwassernetz eingespeist werden dürfe.

Stadtwerke Lingen und der WVLL Das Trinkwasser-Versorgungsgebiet der Stadtwerke Lingen ist auf die Lingener Innenstadt beschränkt. Rund 28.000 Einwohner sowie überwiegend kleinere Gewerbebetriebe werden über ein circa 160 Kilometer langes Leitungsnetz mit jährlich mehr als 1,75 Millionen Kubikmetern Wasser versorgt. Das Versorgungsgebiet des Wasserverbandes Lingener Land umfasst die Ortsteile der Stadt Lingen, die Samtgemeinden Freren, Lengerich und Spelle sowie große Teile der Gemeinde Emsbüren. In diesem Gebiet werden rund 70.000 Einwohner über ein Hauptleitungsnetz von 1350 Kilonmeter Länge mit jährlich rund 6 Millionen Kubikmetern Trinkwasser versorgt. Zu den Kunden des WVLL gehören auch größere Industriebetriebe. Für die Versorgung der Unternehmen im Lingener Industriepark Süd betreibt der WVLL in Darme ein eigenes Wasserwerk. Dieses beliefert die Unternehmen mit rund 1,3 Millionen Kubikmetern in einem eigenen Brauchwassernetz. Die Gemeinde Salzbergen und der Ortsteil Ahlde der Gemeinde Emsbüren werden durch den Trink- und Abwasserverband Schüttorf versorgt.

Insgesamt ist die Trinkwasserabgabe beim WVLL von 4,9 Millionen Kubikmetern 2005 auf fast 6 Millionen Kubikmeter 2018 gestiegen. Auf diese Steigerung von 1,1 Millionen Kubikmetern entfielen auf Einwohner und kleine Gewerbebetriebe etwa 0,4 Millionen Kubikmeter. "Der Pro-Kopf-Verbrauch ist völlig normal", erklärte Gels. Wesentlich stärker ist der Anstieg im gleichen Zeitraum bei den mittelständischen Kunden und für die Nutztierhaltung. Er beträgt fast 0,7 Millionen Kubikmeter. Davon würden rund 20 Prozent auf Gewerbe und Industrie sowie 70 Prozent auf die Landwirtschaft entfallen. Gels verwies auf eine Studie der Landwirtschaftskammer Niedersachsen aus dem Jahr 2016. "Wenn 50 Prozent der Rinder, 65 der Schweine und 80 Prozent des Geflügels mit Wasser aus dem öffentlichen Netz versorgt würden, müssten jährlich 446.000 Kubikmeter Wasser zusätzlich bereitgestellt werden. Dabei sind Stallneubauten noch nicht einmal berücksichtigt, werden aber gebaut", sagte der Geschäftsführer des WVLL.

Neues Wassergewinnungsgebiet ist erforderlich

Den zusätzlichen Wasserbedarf durch die Entnahme von Oberflächenwasser aus dem Dortmund-Ems-Kanal oder der Ems zu decken, kommt für Gels aus mehreren Gründen nicht in Frage: Die Schifffahrtsbehörden würden eine Entnahme aus dem Kanal grundsätzlich ablehnen. Zudem sei das Wasser aus Kanal und Ems durch Salzfrachten aus dem Kohleabbau in Ibbenbüren und Mikroschadstoffe belastet. Außerdem könne bis zu 20 Grad warmes Wasser nicht in das Trinkwassernetz eingespeist werden. Aus Sicht von Gels ist daher die Erkundung eine neuen Wassergewinnungsgebietes daher dringend erforderlich. Gels teilte mit, dass der Landkreis Emsland den geplanten Pumpversuch im Bereich Lengerich-Handrup am 12. Februar "mit ganz vielen Auflagen" genehmigt habe.

BP-Raffinerie als größter Abnehmer kein Problem

Kein Problem stellt für Gels die BP-Raffinerie in Lingen dar, obwohl sie mit 1,35 Millionen Kubikmetern im Jahr größter Abnehmer des WVLL ist. "Ihren Bedarf von knapp 3 Millionen Kubikmetern Wasser deckt die Raffinerie unter anderem durch eine eigene Förde3rung von 0,6 Millionen Kubikmetern im Ochsenbruch und der Entnahme von 1 Million Kubikmeter für untergeordnete Kühlzwecke aus dem Dortmund-Ems-Kanal", erklärte Gels. Außerdem versuche das Unternehmen derzeit, durch Aufbereitung des Abwassers seiner eigenen Kläranlage den Verbrauch weiter zu senken.