Lingen. Wahrlich viel hält die Kunsthalle Lingen für ihre Besucher bereit, sind es doch gleich drei namhafte Künstler, deren Arbeiten auf dem Areal gebührend präsentiert werden. Die Werke der beiden Künstlerinnen Nel Aerts und Melanie Bonajo sind in der Kunsthalle zu besichtigen. Alles über den bekannten Lingener Künstler Harry Kramer wird im angrenzenden Wasserturm geboten. Dort sind jetzt auch Dokumente und Fotografien aus der Zeit des "Atelier Kramer" zu sehen.

Zu beachten ist, dass diese große Vernissage nicht wie gewohnt an einem Freitag, sondern am Samstag, 9. März, ab 19 Uhr in der Kunsthalle Lingen stattfindet.

Die Künstlerin Nel Aerts lebt in Antwerpen und absolvierte ihren Master in Kunst an der Royal Academy of Fine Arts in Gent. Sie präsentierte ihre Werke in Einzelausstellungen in London und in Antwerpen, nahm an Gruppenausstellungen auch im NICC in Brüssel, in der Kunsthalle Wien und im Astrup Fearnley Museum in Oslo teil. Nel Aerts arbeitet in den Medien Malerei, Zeichnung, Skulptur, Performance und Film. Die Ausstellung in der Kunsthalle Lingen ist eine Kooperation mit dem Westfälischen Kunstverein in Münster.

Textilarbeiten

Die Ausstellung mit dem Titel „Der Schlangenbeschwörer“ in der Kunsthalle Lingen stellt zusammen mit Münster die ersten Einzelausstellungen von Nel Aerts in Deutschland dar. Die Präsentation in Lingen zeigt alle verschiedenen Teile der künstlerischen Praxis von Nel Aerts. Zu sehen sein werden große neue Textilarbeiten, die speziell für die Kunsthalle gefertigt wurden, sowie eine Auswahl an älteren Super-8-Filmen, und vieles mehr.

Videoinstallationen

Melanie Bonajo lebt in Amsterdam. Sie absolvierte ihr Studium der freien Kunst an der Gerrit Rietveld Akademie in Amsterdam. Ihre Werke wurden in Einzelausstellungen in Frankfurt und in Maastricht gezeigt. Außerdem nahm die Künstlerin an Gruppenausstellungen in der Tate Modern in London, im Stedelijk Museum in Amsterdam sowie an der Biennale in Moskau teil. Die Kunsthalle Lingen präsentiert ihre Videoinstallation die mit dem Titel "Progress vs. Sunsets. Re-formulating the Nature Documentary", die 2017 entstand. Können wir "lustige" Tiervideos ins All schicken, damit Außerirdische das Ökosystem der Erde entdecken? Diese und andere Fragen untersucht Melanie Bonajo für den zweiten Teil ihrer Trilogie.

Atelier Kramer

1970 folgte der Künstler Harry Kramer (geb. 1925 in Lingen, gest. 1997 in Kassel) einem Ruf zum Professor an die Kasseler Hochschule für Bildende Künste. Selbst skeptisch, ob Kunst gelehrt werden könne, entschloss er sich dazu, seine eigene Produktion aufzugeben und in Zukunft gemeinsam mit seinen Studierenden Kunst zu machen und auszustellen. Doch der Künstler Kramer verschwand nicht ganz in der pädagogischen Provinz, sondern verlagerte die Autorschaft nur von der vorher alleinigen auf die des Kollektivs unter dem Namen "Atelier Kramer". Als Prämisse galt, dass Kunst immer radikal sei, und dieser folgend trugen die Aktionen existentielle Züge. Reflektiert wurde die allmähliche Vereinnahmung aller Kunstproduktion durch den Markt einerseits und eine zu Konservatismus neigende Gesellschaft andererseits. Beiden wurde ein Spiegel durch bis an die physische und psychische Belastbarkeit grenzenden Aktionen vorgehalten. Der Kurator dieser Ausstellung ist Heiner Schepers, ehemaliger Direktor der Kunsthalle Lingen.





