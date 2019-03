Lingen. Mehrmals ist im Umweltausschuss der Stadt Lingen die Beratung über einen Antrag der Bürgernahen (BN) zum Bienen- und Insektenschutz verschoben worden. In der jüngsten Sitzung wurde jetzt zwar über den Antrag diskutiert – eine Beschluss wurde jedoch nicht gefasst.

Die BN hatten beantragt, die Verwaltung zu beauftragen, einen Maßnahmenplan zum Bienen- und Insektenschutz zu entwickeln. Dieser Plan solle dann in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses beraten werden. Diesem Antrag hatten die BN eine Reihe von Maßnahmen als Grundlage für eine Diskussion bereits beigefügt. BN-Ratsdame Sabine Stüting ergänzte die Vorschläge in der Sitzung: "Was können wir gegen Steinwüsten in Vorgärten und Flechtzäune aus Plastik um die Gärten herum machen?"

Versiegelung von Flächen reduzieren

Stadtbaurat Lothar Schreinemacher erklärte, dass nicht immer alles in einen Plan hereingeschrieben werden müsse. Maßnahmen zum Bienen- und Insektenschutz seien gängiges Handeln der Verwaltung. Zum Thema Steinwüsten habe es bereits große Diskussionen mit verschiedenen Interessenvertretungen gegeben. Schreinemacher regte an, Vorschläge zu erarbeiten, wie die Versiegelung von Flächen reduziert werden könne, und diese in den Planungs- und Bauausschuss (PBA) einzubringen. Konkrete Maßnahmen müssten in Satzungen und Bebauungsplänen festgeschrieben und dann auch durchgesetzt werden, führte der Stadtbaurat aus.

CDU und SPD lehnen Maßnahmenkatalog ab

Auch CDU-Ratsherr Günter Reppien sprach sich gegen einen Maßnahmenkatalog aus: "Wenn wir einen Katalog machen, wird nur das reingeschrieben, was uns im Moment einfällt." dabei sei der Bienen- und Insektenschutz kein "starres Feld" und ein Maßnahmenkatalog nie vollständig. "Es ist wichtig, das Bewusstsein für dieses Thema zu platzieren", erklärte Reppien. Ratsherr Ralf Plaggenborg (SPD) lehnte einen Maßnahmenkatalog ebenfalls ab. "Der Antrag der BN stammt aus dem Juli 2018. In den zwischenzeitlich erfolgten Haushaltsberatungen habe ich kein Wort mehr davon gehört", sagte Plaggenborg. dies hätte aber der Fall sein müssen, da Maßnahmen auch immer mit Kosten verbunden seien.

Bewusstsein für Thema ist vorhanden

Zu einer Abstimmung über den Antrag kam es letztendlich nicht. "Es wäre schade, wenn wir abstimmen und das Thema ist weg", erklärte Reppien. Denn das Bewusstsein für das Thema Bienen- und Insektenschutz sei durchaus vorhanden. Reppien regte ebenso wie der Stadtbaurat an, sich im PBA damit weiter zu befassen. Abgestimmt wurde über diese Anregung jedoch nicht.

Kein formeller Beschluss notwendig

"Es kann in einem Ausschuss Einigkeit darüber bestehen, eine Sache in einen anderen Ausschuss zu verweisen. Dafür ist kein formeller Beschluss notwendig", erklärte eine Sprecherin der Stadt Lingen auf Nachfrage unserer Redaktion das Vorgehen. Der Antrag der BN sei nach wie vor in der Welt.





