Die Mitglieder des Beirates

• Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer (76) ist einer der renommiertesten Zeithistoriker Deutschlands. Von 1983 bis zu seiner Emeritierung 2011 war er Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Neben dem Nationalsozialismus und dem europäischen Faschismus zählen die Französische Revolution und die Kulturgeschichte von Sammlungen, Ausstellungen und Museen zu seinen Forschungsschwerpunkten. 2011 entwickelte er die Konzeption der Ausstellung „Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen“ im Deutschen Historischen Museum in Berlin .

• Prof. Dr. Alfons Kenkmann (61) ist Gründungsdirektor des Geschichts- und Lernortes Villa ten Hompel in Münster als Gedenkstätte an die Verbrechen von Polizei und Verwaltung in der Zeit des Nationalsozialismus in Münster. Der Professor für Geschichtsdidaktik an der Universität Leipzig ist unter anderem Vorsitzender des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW und wissenschaftlicher Beirat des Archivs der deutschen Jugendbewegung, der Stiftung Berliner Mauer sowie der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

• Prof. Dr. Malte Thiessen (44) ist seit 2017 Leiter des LWL-Instituts für Westfälische Regionalgeschichte, apl. Prof. an der Universität Oldenburg. Zu seinen Arbeitsgebieten gehören die Erinnerungskultur und Geschichtspolitik zum Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg, Zeitzeugen und Oral History, die „Volksgemeinschaft“ im „Dritten Reich“ und die Sozial- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

• Der 1942 in Würzburg geborene Dr. Ludwig Remling war 1985 Gründungsleiter des Stadtarchivs Lingen und damit der erste hauptamtliche wissenschaftliche Archivar in der Region. Er gilt als ausgewiesener Kenner der Geschichte Rosemeyers und hat von der frühneuzeitlichen Landesgeschichte bis zur Schulgeschichte nach 1945 und von der Rolle der Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg bis zur Geschichte der jüdischen Gemeinden in der Region geforscht. Bei der Emsländischen Landschaft ist Remling zudem seit 2004 Vorsitzender des Arbeitskreises Familienforschung.