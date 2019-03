Lingen. Die Senioren-Union des CDU-Kreisverbandes Lingen hatte den früheren Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Landrat Heinz Rolfes eingeladen, der vor dem Hintergrund seiner Jahrzehnte dauernden politischen Arbeit seine Auffassung zum Thema Werte in der Politik darlegte.

Rolfes bekannte sich klar zum christlichen Menschenbild als Maßstab politischen Handelns. Dieses Menschenbild besage, dass "die von Gott gegebene Würde im Mittelpunkt unserer Weltanschauung und unseres Handelns stehen müsse". Dabei sei sowohl "die Gesellschaft in ihrer Vielfalt als auch der einzelne Mensch in seiner Individualität" in den Blick zu nehmen. Jeder Einzelne habe Respekt verdient, unabhängig von dessen Herkunft, Geschlecht, Glauben, Alter, religiösen oder politischen Anschauungen. Der Streit zwischen den Kontrahenten über den richtigen Weg sei jedoch wichtig. Dieser ermögliche, Position zu beziehen und Haltung sichtbar werden zu lassen. Der Wille, Macht auszuüben, gehöre dazu. Wer Machtstreben und Machtausübung grundsätzlich verwerflich finde, könne seine Vorstellungen nicht durchsetzen. Macht um ihrer selbst Willen sei aber abzulehnen. Diese müsse sich vielmehr an ein Wertegerüst binden und das schütze auch vor Machtmissbrauch.

Diese grundsätzlichen Ausführungen wurden von den Teilnehmern der SU-Runde anhand einiger Themenbereiche konkretisiert. Dabei wurde deutlich, dass ein Handeln, welches sich an christlichen Werten orientieren wolle, keineswegs "auf der Hand liege". Man könne dabei durchaus unterschiedliche Auffassungen haben und dennoch "christlich denken und handeln".