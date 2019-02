Lingen. Monatelang "Versuchskaninchen" für die Fahrzeuge spielen, die sie bei der Krone-Gruppe gekauft haben, können die Kunden nicht. Das hat Firmenchef Bernard Krone betont beim ersten Spatenstich für die im Bau befindliche Lösung: das "Future Lab" im Industriepark Süd in Lingen.

"Das machen wir auch nicht alle Tage", sagte Bernard Krone, als er inmitten der Sandfläche im Industriepark Süd zwischen die mit Sekt und Orangensaft bestückten Stehtische trat und die Gäste aus der Stadtverwaltung, der Politik und von beteiligten Firmen begrüßte. Sie griffen später zum Spaten, um mit dem symbolischen Akt das Projekt zu würdigen, dessen Wichtigkeit für die Unternehmensgruppe Bernard Krone deutlich unterstrich:

Das ist vom Volumen her die größte Investition, die wir für die Vorentwicklung bislang getätigt haben.





"Im ersten Schritt" auf rund 20 Millionen Euro – und damit nochmals fünf Millionen Euro mehr als bei Vertragsunterschrift mit der Stadt Lingen – bezifferte der Firmenchef diese Investition der Krone-Gruppe, die in den Sparten Landtechnik und Nutzfahrzeuge im Geschäftsjahr 2017/18 einen Rekordumsatz von 2,1 Milliarden Euro vermeldete. Das Testzentrum, das den Namen "Future Lab" tragen wird, entsteht auf einer Fläche von 13 Hektar, auf der die Lingener Firma Moß bereits mit den Erdarbeiten zu Gange ist.





Geplant sind vorerst eine Maschinenhalle mit Werkstätten sowie eine Testhalle mit Prüfständen und Büros. Dazu kommt eine Teststrecke, auf der geprüft werden kann, wie Lkw-Anhänger oder Landmaschinen sich auf der Straße verhalten. Zu 90 Prozent, so Bernard Krone, steht alles, was den Rücken & Partner Ingenieurgesellschaften aus Meppen als Generalplaner anvertraut wurde.





Ab Mitte 2020 sollen die neuen Fahrzeuge in einem frühen Stadium getestet werden. "Für uns ist die Qualität elementar wichtig", sagte der Unternehmenschef. Es gehe nicht, dass erst Kunden im Betriebsalltag "Kinderkrankheiten" der Maschinen entdecken. Insbesondere nicht, wenn die Zukunftsthemen aktuell werden, wie Elektroantriebe oder autonomes Fahren. Bei Letzterem denkt Bernard Krone an die großen Landmaschinen, aber eben auch an die Nutzfahrzeuge, bei denen "wir hoffentlich mit den Lkw-Herstellern zusammen arbeiten können".

Es gibt bereits weitere Pläne

Gewährleisten sollen die Alltagstauglichkeit der Krone-Fahrzeuge voraussichtlich zunächst 20 Mitarbeiter, die bislang an anderen Standorten der Unternehmensgruppe beschäftigt sind. Doch weitere Pläne gibt es bereits: Direkt an der Teststrecke ist ein weiteres Bürogebäude möglich. "Mit diesen Büros könnten es dann auch einige Mitarbeiter mehr werden", kündigte er im Gespräch mit der Redaktion an.

Doch bis es nun zum ersten Spatenstich für das Testzentrum kam, ist einige Zeit vergangen. "Fünf oder sechs Jahre ist es her, dass wir rumgesponnen haben", berichtete der Firmenchef den Gästen im Industriepark Süd. Bislang arbeitet die Krone-Gruppe unter anderem mit einer Teststrecke im niederländischen Eindhoven und mit Universitäten zusammen, um ihre Fahrzeuge prüfen zu lassen. Sowohl in der Nutzfahrzeugsparte in Werlte als auch für die Landmaschinen in Spelle gab es Ideen, diese Aufgaben ins Haus zu holen. Dies habe man an einem Ort zusammenführen wollen – auch, um in Werlte und Spelle nicht Platz nutzen zu müssen, der vielleicht später für Produktionsstätten fehlt.



Dass Lingen dabei nicht der einzige Standort in der Verlosung war, berichtete Josef Horstmann, Geschäftsführer für Konstruktion und Entwicklung bei der Maschinenfabrik Krone. Auch Nordrhein-Westfalen habe man im Blick gehabt, "da haben wir kuriose Dinge erlebt". Nicht umsonst sei die Nicht-Ansiedlung von Krone Thema beim politischen Aschermittwoch in Recke (Kreis Steinfurt) gewesen. Horstmann betonte jedoch:

Die beste Zusammenarbeit bei der Standortsuche haben wir mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen erlebt.





Auch Bernard Krone sprach "von einem hoch engagierten Team der Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen", was den Weg bereitete für Oberbürgermeister Dieter Krone, der sich ebenfalls für die "sehr gute Zusammenarbeit" bedankte. Der Bereich Forschung und Entwicklung nehme immer mehr Raum ein, betonte er und verwies auf die guten Voraussetzungen in Lingen durch die Hochschule und die guten Lebensbedingungen, die für Zuzug sorgten. Auch eine gute Nachricht für die Krone-Gruppe brachte das Stadtoberhaupt mit: "Die Baugenehmigung ist fertig und wird bald zugestellt."