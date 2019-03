Lingen. Das niederländische Rijnland Instituut, die Provinz Drenthe und die Stadt Lingen wollen ihre grenzüberschreitenden Beziehungen vertiefen. Das wurde bei einem Treffen im Neuen Rathaus in Lingen deutlich.

Neben Oberbürgermeister Dieter Krone und dem Ersten Kreisrat Martin Gerenkamp nahmen am Treffen Cees Bijl, Abgeordneter der Provinz Drenthe, Guido Rink, Beigeordneter für Wirtschaft und internationale Beziehungen der Stadt Emmen sowie Klaas Wybo van der Hoek, Mitglied des Präsidiums der NHL Stenden Hogeschool und des Lenkungsbeirates des Rijnland Instituuts, teil. Von deutscher Seite aus waren zudem Prof. Wolfgang Arens-Fischer, Studiendekan Institut für Duale Studiengänge am Campus Lingen, und Michael Schnaider, Geschäftsführer it.emsland, vertreten. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es an der Zeit sei, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu intensivieren.

Gegenseitige Anerkennung

Während des Austausches wurde erörtert, wie eine engere Zusammenarbeit konkret aussehen könne. "Im Bereich der Berufsausbildung und der Hochschulen ist beispielsweise die gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse ein wichtiges Anliegen", erklärte Oberbürgermeister Dieter Krone. Einen ersten bedeutenden Schritt zur langfristigen Zusammenarbeit sind die NHL Stenden Hogeschool und die Hochschule Osnabrück bereits gegangen – am 14. Februar unterzeichneten sie einen Kooperationsvertrag. Derzeit laufen zudem die Vorbereitungen für eine Absichtserklärung zwischen den BBS Lingen und dem Rijnland Instituut auf der Ebene der mittleren Berufsausbildung. "Darüber hinaus wollen wir im Gesundheitswesen das Thema Digitalisierung gemeinsam angehen und im Bereich der Energieversorgung das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rücken", berichtete Krone. Das Austauschgespräch in Lingen sei der Auftakt für ein grenzüberschreitendes Netzwerk, auf dem künftige Projekte und Kooperationen basieren sollen. "Wir haben weitere Gespräche vereinbart, um die Zusammenarbeit in der Grenzregion zu vertiefen, zu erweitern und nachhaltiger zu gestalten", sagte Krone.

Viele Möglichkeiten für die Grenzregion

Im Rahmen des Austausches überreichten Klaas Wybo van der Hoek und Cigdem Zantingh, Programm-Managerin des Rijnland Instituuts, auch den jährlichen Kongressband des Rijnland Instituuts an Oberbürgermeister Krone und Cees Bijl. "Passend zu unserer künftig engeren Zusammenarbeit lautet der Titel des Bandes 'Die Stärke der Grenzregion'. Hier wird deutlich: Für die Grenzregion gibt es viele Möglichkeiten", hob van der Hoek abschließend hervor.