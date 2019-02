Lingen. Unter großer Beteiligung hat der Karnevalsverein Bramhar (KVB) seine Prunksitzung im Haus der Vereine am dem Motto „Schlagerparty laut und bunt - In Bramhar geht´s jetzt richtig rund!" gefeiert. Der geschmückte Saal war voll besetzt und das Publikum hatte sich ganz nach dem Schlagermotto bunt und grell verkleidet.

Mit einem dreifach kräftigen „Bramhar Helau“ eröffnete Präsident Paul Gerdes laut Mitteilung des Vereins den Abend und gab das Mikrofon dann an den neuen Sitzungspräsidenten Hubert Tholen weiter. Pünktlich um 18.11 Uhr marschierten die KVB- Mitglieder zu den Klängen der holländischen Blaskapelle „Moal wat Aans“ ein. Den Anfang machten die KVB-Küken unter der Leitung von Sophie Bester und Linda Kuper. Die richtige Schärfe brachten die drei Büttenreden von Uli Kuper als Verkaufswagenfahrer Botter-Karl, von Ludger Schmitz als Mongolenfürst Dschingis Khan und von Carsten Kalmer als Schlagerstar Christian Steiffen, der die wirkliche Tiefsinnigkeit der deutschen Schlagertexte zum Besten gab.

Karnevalsverein punktet mit vielen Talenten

Der Karnevalsverein Bramhar punktete mit seinen vielen Talenten. Egal ob die KVB-Damen in einer Hitparade alte und neue Schlager zum Besten gaben oder ob das Männerballett sich von einer ganz neuen Seite zeigte und akrobatische Flugübungen ins Programm einbaute. Der KVB schafft es, Jung und Alt in einem Verein gut zu verbinden und gemeinsam ein Programm mit viel Power und guter Laune zu präsentieren. Da tanzten die KVB-Ladies on the Dancefloor zu modernen Klängen, und das Gesangsduo Hermann und Petra ließ die klassischen Schlager hochleben.

Eine echte Augenweide

Eine echte Augenweide waren auch das Solotanzmariechen und der Gardetanz der Stadtgarde Rheine zu Ehren des neuen Dreigestirns. Ute Kessens proklamierte das Dreigestirn, bestehend aus Prinz Ansgar Kuper, Bauer Paul Gerdes und Jungfrau Bernd Jansing. Die Jungfrau hatte es auch dem professionellen Udo Lindenberg-Double angetan. Der Künstler forderte sie/ihn zu seinem großen Hit „Hinterm Horizont geht´s weiter“ zum Mitsingen auf. Nach vier Stunden ging eine aufregende und kurzweilige Sitzung zu Ende.