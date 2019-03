Die Täter verurteilen, aber keine ganze Gruppe

Tatort Mengers Weg: In diesem Bereich wurde die Frau niedergestochen. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Der abscheuliche Messerangriff in Lingen von zwei jungen Menschen gegen ein zufällig ausgesuchtes Opfer hat eine Mischung aus Entsetzen, Abscheu und Furcht ausgelöst. Zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und in Lebensgefahr zu geraten, ist ein Risiko, das nicht nur auf eine Großstadt begrenzt ist.