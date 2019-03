Lingen. Die beiden jungen Leute, die in Lingen eine Frau brutal überfallen und mit einem Messer schwer verletzt haben, haben eine Ausbildungsmaßnahme im Berufsbildungswerk (BBW) des Christophorus-Werkes absolviert. Dies haben Geschäftsführer Georg Kruse und sein Stellvertreter Stefan Kerk auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

Die 18- und 19-Jährigen, die wenige Tage später unter dringendem Verdacht festgenommen worden sind und die Tat gestanden haben, wohnten im Internat des Berufsbildungswerkes. Es befindet sich ganz in der Nähe des Tatortes.



Wie berichtet, war die 44-jährige Frau in der Nacht zum Sonntag, 17. Februar, auf dem Mengers Weg im Ortsteil Laxten unterwegs, als sie gegen 0.20 Uhr von zwei Männern vom Fahrrad gezogen wurde. Sie stachen mit einem Messer mehrfach auf sie ein und verletzten die Frau schwer. Aufgrund der Brutalität des Angriffs ermittelten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen versuchten Mordes und richteten eine Mordkommission ein.

"Mitgefühl gilt dem Opfer"

„Wir sind zutiefst erschüttert über die Tat, unser Mitgefühl gilt dem Opfer“, unterstrich Geschäftsführer Kruse. Im Gespräch mit der Redaktion drückten er und sein Kollege Kerk die Hoffnung aus, dass es der Betroffenen bald besser gehen möge und sie das Geschehene verarbeiten könne.

Nach Angaben von Kruse und Kerk sind die beiden jungen Leute seit eineinhalb Jahren im BBW des Christophorus-Werkes beschäftigt. Das Christophorus-Werk begleite circa 2000 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, so die Geschäftsführer. Im BBW absolvieren etwa 350 junge Menschen eine Berufsvorbereitung oder Berufsausbildung. Davon wohnen rund 230 im Internat, von denen in der Tatnacht 70 anwesend waren. Die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die meisten kommen aus Niedersachsen und NRW, sind in der Regel zwischen 16 und 25 Jahren alt. Das BBW in Lingen ist eines von 52 in ganz Deutschland. Die Anmeldungen laufen über die Arbeitsagenturen.



Menschen mit Einschränkungen



„Die jungen Leute absolvieren ihre Maßnahme bei uns im Haus, weil sie aufgrund einer Behinderung eine Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht bewältigen würden“, erläuterte Kruse. Zu diesen Einschränkungen gehören nach seinen Angaben Lernbehinderungen, psychische Handicaps und sozial-emotionale Störungsbilder. Alle würden durch ein Team aus Erziehern, Sozialarbeitern, Psychologen, Ärzten und speziell geschulten Ausbildern begleitet. Und das seit fast 40 Jahren. 1981 hatte das BBW seine Arbeit aufgenommen.

"Alle stehen unter Schock"

Umso entsetzter seien dort alle wegen des Geschehenen vor einigen Tagen, so die Geschäftsführer. „Alle stehen hier unter Schock, das gilt für die anderen jungen Leute im Internat ebenso wie für die Hauptamtlichen“, erklärte Kerk. „Was besonders verstörend ist: Niemand hat etwas Auffälliges an den beiden bemerkt“, ergänzte Kruse. Die beiden mutmaßlichen Täter seien vorher nie durch Gewalttätigkeiten aufgefallen. Dem Christophorus-Werk seien auch keine vorangegangenen Straftaten bekannt. „Wir werden unser System überdenken, ob wir Konsequenzen ziehen müssen, und wenn ja, welche“, sagte Kruse.