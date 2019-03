Lingen. Das Gotteshaus St. Marien in Lingen-Biene wird 2022 100 Jahre alt. Der Zahn der Zeit hat im Gebäude seine Spuren hinterlassen, insbesondere sind die Innenwände durch Ruß und Staub dunkel geworden.

„Wir als Gemeinde wünschen uns, dass unsere Kirche wieder leuchtet“, bekräftigt Simone Klus, Vorstandsmitglied der katholischen Pfarrgemeinde. Ein Arbeitskreis hat sich gebildet, der unter dem passenden Motto „Farbe bekennen“ Geld auftreiben möchte, um die Ausmalung zu finanzieren.



Farbe bekennen

„130000 Euro wird die gesamte Renovierung des Gebäudes voraussichtlich kosten. Die eine Hälfte bekommen wir vom Bistum Osnabrück. Die andere Hälfte müssen wir als Kirchengemeinde selber tragen. Für rund 2300 Gemeindemitglieder ist das gar nicht so wenig Geld“, erläutert Pfarrer Jens Brandebusemeyer. Eine Idee, die Gemeindemitglieder davon zu überzeugen, „Farbe zu bekennen“, ist, die örtlichen Geschäftsleute einzubinden. Thomas Hegemann aus dem Arbeitskreis habe bereits Kontakte hergestellt, und die erste Aktion, die nun durchgeführt wird, stammt von der Biener Landbäckerei Wintering.

Geschenk Gottes

Passend zur Fastenzeit wird ab Aschermittwoch ein Brot mit dem prägnanten Namen „Mannastuten“ verkauft. „Manna war das Geschenk, das Gott den Israeliten während ihrer 40-jährigen Wanderung durch die Wüste machte, damit sie Nahrung hatten. Als sie die Speise morgens vor ihren Zelten fanden, riefen die Israeliten „Manna?“ aus, was so viel heißt wie „Was ist das?““, so erklärt der Pfarrer die Herkunft des biblischen Brotes.

Die Firma Wintering hat daraufhin einen Stuten entwickelt, der aus einem Hefeteig besteht und mit Mandeln und Rosinen gebacken wird. „Ich finde, der Mannastuten ist ideal zur Fastenzeit, denn man kann ihn den ganzen Tag essen. Er schmeckt sowohl herzhaft belegt als auch nachmittags als Kuchenersatz“, meint Manuel Wintering, der selber Gemeindemitglied ist. Ihm sei wichtig, die Menschen auch außerhalb der Kirche auf die Aktion „Farbe bekennen“ aufmerksam zu machen.





Wir sind hier als Unternehmer vor Ort, und die Kirche ist der Mittelpunkt unseres Dorfes.





3,95 Euro kostet ein Mannastuten. 50 Cent davon werden der Kirche für die Ausmalung zur Verfügung gestellt. „Am Sonnabend, dem 9. März stehen Pfarrer Brandebusemeyer und ich selber zwischen 9 und 10 Uhr hinter dem Backtresen am Treffpunkt, und wir verkaufen persönlich den Mannastuten“, weist er auf einen VIP-Verkauf hin. Das besondere Brot gebe es übrigens auch in der Filiale an der Meppener Straße, denn diese liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Maria Königin, die mit St. Marien Biene eine Pfarreiengemeinschaft bildet. Bis Karsamstag wird der Mannastuten erhältlich sein.





Bislang seien durch Spenden etwa 15000 Euro der benötigten 65000 Euro Gemeindeanteil zusammengekommen; zu sehen ist der Stand an einem Spendenbarometer, das in der Kirche steht. „Wir haben noch weitere Ideen. Hobbykünstler malen Bilder, die versteigert werden sollen. Ein Spendenlauf ist geplant, und rund um das Pfarrfest wird es auch einige Aktionen geben“, kündigt Klus an. „Sogar unsere diesjährigen Firmlinge haben das Motto „Farbe bekennen“ zu ihrem Firmmotto gemacht“, freut sich Pfarrer Brandebusemeyer.