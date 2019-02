Lingen. Im Kopf hatte er offenbar die nächste Dosis Heroin: Ein 48-Jähriger mietete mit einem Komplizen in Emsbüren einen 22.000 Euro teuren Minibagger und verkaufte ihn für einen Bruchteil des Wertes. Das Amtsgericht Lingen verlängerte seine Haftstrafe nun auf zwei Jahre und sechs Monate – denn im Gefängnis sitzt der Mann ohnehin schon ein.

Wegen gewerbsmäßigen Betrugs, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie unter Einbeziehung eines vorangegangenen Urteils hat das Schöffengericht am Amtsgericht Lingen den Mann zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft sowie einer Geldbuße in Höhe von 1000 Euro verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.



Für 3000 Euro verkauft

Der mehrfach vorbestrafte und drogenabhängige Angeklagte hatte die Taten gestanden. So hat er im Sommer 2017 in Emsbüren mit einem bereits verurteilten Mittäter unter falscher Identität den Minibagger im Wert von ca. 22.000 Euro sowie einen Auto-Anhänger im Wert von 2500 Euro angemietet. Den Minibagger haben die Täter in den Niederlanden für 3000 Euro verkauft, mangels Abnehmer haben sie den Anhänger zurückgelassen. 2000 Euro vom Verkaufserlös behielt der Angeklagte ein, um damit seine Heroinsucht zu finanzieren.

Zudem gestand der 48-Jährige, in drei Fällen mit seinem Wagen ohne Führerschein im Straßenverkehr unterwegs gewesen zu sein. Einmal stand er dabei erheblich unter dem Einfluss von Heroin und Kokain. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei beim Angeklagten 1,4 Gramm Heroin, das für den Eigenkonsum bestimmt war.



Lange "Gefängniskarriere"

Ein unbescholtenes Blatt war der 48-Jährige auch in seinem bisherigen Leben nicht: Er wurde 1991 wegen versuchten Totschlags zu drei Jahren Jugendstrafe und 2000 wegen Totschlags zu dreizehn Jahren Haft verurteilt. Während des Verbüßens dieser Haft, aus der er im März 2014 entlassen wurde, kam er auch erstmals mit Heroin in Kontakt. Derzeit sitzt er unter anderem wegen Diebstahls- und Betäubungsmitteldelikten eine neunmonatige Freiheitstrafe ab. Diese Strafe wurde nun ins Urteil einbezogen. Und der nächste Prozess wartet bereits: Vor dem Landgericht Osnabrück muss er sich wegen schweren Raubes verantworten.

Ein vom Lingener Gericht bestellter psychiatrischer Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass bei den nun verhandelten Taten jeweils eine verminderte Schuldfähigkeit des Heroinabhängigen nicht ausgeschlossen werden könne. Es sei zu erwarten, dass der 48-Jährige ohne therapeutische Behandlung weiterhin Betäubungsmittel- sowie Beschaffungsdelikte begehen werde. Von einer zunächst im Raum stehenden zwangsweisen Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sah das Gericht ab, da eine freiwillige Therapie erfahrungsgemäß zumeist deutlich erfolgversprechender verlaufe.