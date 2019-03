Lingen. Er will die die Sinne für die leisen Töne schärfen und mit Licht Atmosphäre schaffen: Zwei Workshops mit dem Künstler Ansgar Silies wird es im ersten Halbjahr 2019 in der Kunstschule Lingen geben.

Silies studierte Szenografie bei Prof. Colin Walker an der FH Hannover und war als Bühnenbildassistent am Schauspiel Frankfurt und Schauspiel Essen tätig. Heute arbeitet der aus Emsbüren stammende Künstler als freier Bühnenbildner und Komponist sowie als Lehrbeauftragter für Szenografie an der Hochschule Hannover.

In einer Pressemitteilung erinnert die Kunstschule nun daran, dass anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Einrichtung das vielfältige Projekt „Licht & Klang“ entstand. Die künstlerische Leitung hatte Silies und entwarf unter anderen zwei Workshops zum Thema Licht- und Klangkunst. Diese sind nun als besondere Workshop-Angebote für Jugendliche und Erwachsene im Programm der Kunstschule zu finden.

Zum ersten Workshop "Vom Wassertropfen zur Musik" sagt Silies: „Gerade in der heutigen, medienüberfrachteten Zeit stellt sich die Frage, wie wir unsere Sinne für die leisen Töne schärfen und das Lauschen lernen können.“ Die Teilnehmer haben laut Mitteilung die Gelegenheit, sich mit dem Klangkünstler auf die Suche nach Klängen zu machen. „Unerhörtes“ wird hörbar gemacht, Vertrautes neuartig zum Klingen gebracht. In einem praktischen Teil darf selbst mit Materialien und Klängen experimentiert werden. Der Workshop findet am Samstag, 16. März, von 10 bis 14 Uhr in der Kunstschule am Universitätsplatz statt.



Der zweite Workshop heißt „Ins rechte Licht setzen – Inszenierung durch Beleuchtung“ und wird am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 14 Uhr angeboten. Wann setzt man welche Art der Beleuchtung ein? Wie setze ich mein Objekt oder eine Person "ins rechte Licht"? Diesen Fragen geht Silies mit den Teilnehmern.



Die Teilnahme an den Workshops kostet jeweils 20 Euro. Weitere Infos gibt es im Programmheft, das unter anderem auf www.kunstschulelingen.de zu finden ist, oder unter Tel. 0591 4077 bei der Kunstschule.