Lingen. Über ein volles Haus zur Eröffnung ihrer Ausstellung im Lingener Theaterfoyer konnten sich Künstlerinnen und Künstler des Offenen Künstlertreffs aus Spelle freuen. Sie geben noch bis zum 5. April einen vielfältigen Einblick in ihre künstlerische Arbeit.

Gehängt in einer Art Wandelgang aus säulenartigen Ausstellungsflächen zeigen sie die kleineren Formate in unterschiedlichsten Stilrichtungen und verwendete Materialien, größere Arbeiten finden an den Wänden ihren Platz und Skulpturen sind in einer Vitrine zu finden.

Viel Abwechslung

Abwechslung ist das Programm. Das merkte auch die Vorsitzende des Kulturausschusses, Irene Vehring an. Sie sieht den Ausstellungsort Theaterfoyer als Plattform für Künstler der unterschiedlichsten Richtungen. Sie lobte den Ort angesichts der Theaterbesucher als lebendiges Forum zur Diskussion über Kunst, "denn Kunst und Kultur soll Spaß machen, es fördert unsere Kreativität und bewirkt bei jedem viel mehr als die Bilder zeigen.“ Sie gehe davon aus, dass der Offene Künstlertreff mehr sei als ein stiller Ort, eher ein Treffpunkt, um sich auszutauschen, künstlerische Impulse zu bekommen und der die positive Sphäre schafft, die Auswirkungen auf künstlerische Identität und persönliche Lebensqualität habe, sagte Vehring.

Gemeinschaftswerk

In einem „Blick in den Rückspiegel“ erinnerte die Sprecherin des Offenen Künstlertreffs Spelle Elisabeth Korte an die Gründung der Gruppe im Jahr 2012, den besonderen Ort des Wöhlehofes in Spelle zum Arbeiten, die freundliche Begleitung der Gruppe durch den leider zu früh verstorbenen Norbert Borner, die inspirierende Impulse im Malprozess durch den künstlerischen Leiter Klaus Herzog. Sie wies auf das ausgestellte Gemeinschaftswerk der 13 Aussteller hin, ein Ausdruck des gemeinsamen Schaffens in einer Art Talentschmiede in der immer Neues, Unerwartetes passiere. Jeder habe seine besonderen Schwerpunkte in der Kunst und zusammen entwickle man die unterschiedlichen Formen, Farben, Verwendung von Materialien, um zum individuellen Ausdruck zu kommen.

Sich frei fühlen

„Sprechen Sie uns ruhig an“ wurden die Besucherinnen und Besucher von den Künstlern ermuntert. Diese nahmen das gerne an und entdeckten die Bilder und Objekte flanierend und aus unterschiedlichen Perspektiven, sich thematisch immer neu formierend. Man spürt die Veranlassung der Künstler, sich in den Arbeiten frei zu fühlen, Gefühlen und Inspirationen freien Lauf zu lassen, um das auszudrücken, was ein Moment des kreativen Schaffens hervorbringt. Schmeichelnd, zahm oder wild, leise oder laut darf das Kunstwerk sein, um so auf seine Wirkung aufmerksam zu machen.

Ausstellerinnen und Aussteller: Marina Bosma, Nolly Diekman, Klaus Herzog, Margarita Hatzenbühler, Elisabeth Korte, Günter Kuschat, Adriane Kulüke, Gisela Meiners, Gisela Möllerfrerk, Almuth Minich, Anne Schulte-Weß, Dinah Schweer, Ingrid Wolbers.