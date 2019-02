Lingen. Bei der Mitgliederversammlung des VfB Lingen sind auch Gründungsmitglieder des des 1958 entstandenen Vereins geehrt worden.

Erster Vorsitzender Uwe Augustin dankte ihnen laut einer Mitteilung des Vereins für ihre langjährige Treue und Unterstützung und auch allen Helfern, Trainern, Fans, Sponsoren und der Stadt Lingen. Augustin blickte auf das Jahr 2018 zurück. Ein besonderer Höhepunkt war das 25. Pfingst-E-Jugend-Fußballturnier. Erfreulich seien die Platzierungen im Fußballseniorenbereich. Die Erste und Dritte Mannschaft belegten zur Winterpause den ersten Tabellenplatz und seien Herbstmeister. Die zweite Mannschaft belege derzeit den 4. Tabellenplatz. Mit der Boule-Abteilung sei die Angebotspalette des VfB Lingen erweitert worden. Sie sei für alle Generationen geeignet. Schwerpunkte 2019 seien das E-Jugend-Turnier und die Ausrichtung einer S04-Knappen-Fußballschule vom 9. bis 11. August.

Wahlen und Ehrungen

Bei den Wahlenwurden Siegmund Szczepanski als Dritter Vorsitzender und Karl-Heinz Thyes als Leiter des Seniorenfußballs in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Amt wird Alois Taubken den Jugendfußball begleiten und Patrick Jank als Zweiter Vorsitzender den Vorstand ergänzen. Die Ehrung der Gründungsmitglieder wurde durch Ulla Haar, Vorsitzende des emsländischen Kreistages, durchgeführt. Vor 60 Jahren legten Winfried Böttcher, Heinz Fukas, Heinrich Grotegeers, Hans-Joachim Hoffmann, Adolf Krämer, Günter Ortland, Benedikt Wilbers, Bernhard Wilbers, Heinz Willigmann und Manfred Sack den Grundstein zur Vereinsgründung in Damaschke. Urkunden und kleine Aufmerksamkeit gingen jeweils auch an Gerold Köhne für 50 Jahre und an Claudia Greiner für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit. 25 Jahre dabei sind Mike Höting, Marcus Holtewert und Tim Wessollek. Weitere Auszeichnungen gingen an Ralf Jakob als Tischtennisspieler, an Julian Jank als Jugendfußballer, Tim Wessollek als Fußballer und an Wolfgang Haase als Sportler des Jahres 2018.