Lingen. Auf der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Lingen in der Gaststätte Thien, hat die Vorsitzende Hanni Rickling über die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres berichtet und die Planungen für 2019 vorgestellt.

Der bebilderte Jahresrückblick zeigte den über 130 Teilnehmern, welch umfangreiches und anspruchsvolles Programm der Heimatverein wieder angeboten wurde. Vorträge, Sonderführungen durch Ausstellungen, thematische Stadtbesichtigungen, Lesungen, Fahrten, Wanderungen, Radtouren sowie Einblicke in die Arbeit der Familienforscher zählten zu den gut besuchten Veranstaltungen.

Den Höhepunkt gab es am Jahresende: die Silvesterveranstaltung im Emslandmuseum. Dreimal musste Museumsleiter Andreas Eiynck seinen Vortrag „Lingen vor 100 Jahren“ halten. Den Erlös von 990,57 Euro erhielt die Telefonseelsorge Emsland-Grafschaft Bentheim. Die Kooperationen mit dem Stadtarchiv, dem Forum Juden-Christen sowie die Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und der Emsländischen Landschaft werden auch in diesem Jahr weiter bestehen. Aufgrund der engen Verzahnung mit anderen Organisationen und Vereinen könne in heutiger Zeit ein städtischer Heimatverein überhaupt gedeihen, betonte die Vorsitzende. Sie freute sich über 23 Zugänge, sodass der Heimatverein nun 466 Mitglieder zählt.







Hermann Meß verwies beim Rechnungs- und Kassenbericht unter anderem auf die sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben. Nach einstimmigem Votum wird sich der Mitgliedsbeitrag um 5 Euro auf jährlich 25 Euro ab 2020 erhöhen. Bei den Wahlen erklärten sich die Kandidaten bereit, ihr Amt für weitere drei Jahre zu übernehmen. Besonders bedankte sich Rickling bei der seit 2001 im Vorstand tätigen Hella Kreft. „Wir werden dich vermissen, deine Gradlinigkeit, deinen Humor“, betonte die Vorsitzende und überreichte einen Blumenstrauß.

In dem Vortrag „Der reiche Onkel in Amerika – Lebenswege wirtschaftlich erfolgreicher Auswanderer aus dem Raum Lingen“ berichtete der ehemalige Stadtarchivar Ludwig Remling über beinahe 20000 junge Menschen, die vor dem Ersten Weltkrieg aus Lingen und Umgebung überwiegend nach Nordamerika ausgewandert sind.