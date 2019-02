Lingen. Die Kunsthalle Lingen lädt in Kooperation mit dem Forum Juden Christen anlässlich der Woche der Brüderlichkeit am 10.März 2019 um 18 Uhr zu einem Konzert ein. Ergänzend dazu wird der Lingener Autor Manfred Rockel einen selbst verfassten Text vorlesen.

In ihrem gemeinsamen Programm können Hansjörg Fink, Posaune, und Gero Körner, Piano, ihr breites stilistisches Spektrum voll ausspielen. Die kammermusikalische Anlage der Duo-Besetzung gibt beiden Instrumentalisten zahlreiche Möglichkeiten unterschiedlichste Stilistik auf höchstem musikalischen Niveau vielfältig und kreativ zu interpretieren.

Kunst des Duo-Spiels

Eigene Bearbeitungen von Jazz-Standards oder Popsongs, Filmmusikthemen, aber auch progressive Jazz- oder klassische Kompositionen sind die Themen ihrer musikalischen Diskussion. Im Mittelpunkt steht immer die Kommunikation – die Kunst des Duo-Spiels. Und diese Kunst ist, unabhängig von jedem Stil, vor allem eine Frage des Zuhörens, des aufeinander Eingehens. Fink und Körner, die seit Jahren in unterschiedlichen Projekten miteinander musizieren, können sich in diesem Programm ganz aufeinander einlassen und Ihre gemeinsame Liebe zur Musik über stilistische Grenzen hinweg teilen. Ihr Debüt-Album Duo erschien im Juli 2017 auf Huth-Records, Hamburg. (www.finkkoernerduo.com | www.gerokoerner.com | www.hansjoergfink.com).

Internationale Konzerte

Hansjörg Fink, 1 erhielt bereits früh eine fundierte und stilübergreifende Ausbildung bei Paul Schreckenberger (Klassische Posaune), Bobby Burgess (Lead- und Jazzposaune) und Klaus Wagenleiter (Harmonielehre, Arrangement und Komposition). Er war Posaunist im Heeresmusikkorps in Stuttgart-Bad Cannstatt und Mitglied im Bundesjazzorchester unter Peter Herbolzheimer. Sein Musikstudium führte ihn an die Amsterdamer Hochschule der Künste in Hilversum / Niederlande; dort studierte er Jazz und Popularmusik bei Bart und Erik van Lier, klassische Posaune bei Ben van Dijk. Seit 1996 ist Hansjörg Fink Soloposaunist im World Famous Glenn Miller Orchestra, darüber hinaus ist er als freischaffender Musiker tätig. Konzertreisen führten ihn unter anderem nach Paris, Monaco, Moskau bis New York, Kapstadt, Bombay und Tokio.

Botschafter der Klangkultur

Als Botschafter der Klang-Kultur vermittelt Gero Körner (geb. 1976 in Köln) mit Stilgefühl und Taktbewusstsein zwischen den musikalischen Welten. Er nutzt das Piano als diplomatisches Parkett für überraschende künstlerische Begegnungen von Jazz, Klassik oder Pop. Die vorurteilsfreie Beschäftigung mit den vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten des Pianos bildet das programmatische Fundament für Gero Körners enorme stilistische Bandbreite. Seine professionelle Ausbildung zum Jazz-Pianisten erlangte er an der Hochschule für Musik und Tanz, Köln bei Frank Chastenier und Prof. John Taylor und bekam gleichzeitig eine klassische Klavierausbildung bei Prof. Valeri Minenkov. In seinen eigenen Projekten widmet sich Gero Körner mit Vorliebe des Kartographierens musikalischer Grenzverläufe, erkundet die Möglichkeiten eines Genres, sucht Querverbindungen und schafft neue Klangräume. Zurzeit erarbeitet Gero Körner das Solo-Programm Rags & Roots (of Jazz Piano), mit dem er spielerisch den Einfluss des Ragtimes auf die Geschichte der Jazz-Musik erforscht und weiterentwickelt.

Auf dem Programm stehen Kompositionen sowohl von Hansjörg Fink und Gero Körner als auch von Alexander Courage, Philipp Moehrke, Billy Joel und Ellis Marsalis, ergänzt durch das jüdische Gebet Avinu Malkenu.

Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse in der Kunsthalle Lingen für 10 Euro und für 7 Euro für Mitglieder des Kunstvereins Lingen und des Forums Juden Christen. Mitarbeiter und Schüler der Musikschule des Emslandes habedn freien Eintritt.