Lingen. Das sind gute Nachrichten für die Anlieger am Alten Hafen und die Investoren, die das Areal weiter bebauen wollen: Die laufenden Untersuchungen des Areals, das weiter bebaut werden soll, verneinen bislang weitere explosive Funde im Boden.

Deshalb kann die "White City" des Lingener Projektentwicklers Matthias Wessmann mit der Errichtung von rund 70 Wohnungen langsam Gestalt annehmen, ebenso wie die weiteren Bauprojekte in diesem Bereich des Alten Hafens an der Lindenstraße.

Damit ist auf längere Sicht aber nicht gesagt, dass sich solche Ereignisse wie die am 31. Januar nach der Entdeckung des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg nicht wiederholen können. Die Stadt Lingen hat unter dem Stichwort "Wohnen am Wasser" am Alten Hafen perspektivisch noch einiges vor. Dazu gehört auf der anderen Kanalseite die Aussiedlung des Baustoffhandels Mayrose, um den dann entstandenen Freiraum bebauen zu können. Dort wird es ebenfalls erforderlich sein, genau zu untersuchen, was sich tief unter der Erde befinden könnte. Auch über 70 Jahre nach Kriegsende in Lingen ist dieser nicht nur ein Thema für die Historiker.