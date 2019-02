Lingen. Klaus Köhring, Kaufmännischer Direktor der Hedon-Klinik in Lingen und Mediclin-Regionaldirektor für die Region Niedersachsen/ NRW, hat das Unternehmen nach fast 24-jähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Darauf weist das Unternehmen in einer Mitteilung hin.

„Wir bedauern sein Ausscheiden“, sagte Mediklin-Vorstand Ulf Ludwig. „Wir danken Herrn Köhring für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", wird Ludwig in der Mitteilung zitiert. Vorübergehend wird die Hedon-Klinik von Holger Kammann kommissarisch geleitet, der auch Kaufmännischer Direktor der Rose Klinik in Horn-Bad Meinberg ist. Über eine langfristige Nachbesetzung der Stelle wird bereits verhandelt.



Mediclin ist ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe. Zu Mediclin gehören nach eigenen Angaben deutschlandweit 36 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen, drei ambulante Pflegedienste und neun Medizinische Versorgungszentren. Mediclin verfügt über knapp 8.300 Betten und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter.

Fast 300 Betten

Die Hedon-Klinik ist nach eigenen Angaben mit 293 Betten eine der größten Einrichtungen ihrer Art in Niedersachsen. Die Klinik vereine ein neurologisches Akutkrankenhaus und eine Einrichtung für neurologische sowie für orthopädische und traumatologische Rehabilitationsmedizin unter einem Dach. Der Akutbereich umfasst den Angaben zufolge eine neurologische Akutabteilung mit Möglichkeit zur Langzeitbeatmung und Beatmungsentwöhnung auf der sogenannten Weaningstation sowie eine Abteilung zur neurologischen Frührehabilitation. Zur Hedon-Klinik gehört außerdem ein neurologisches Wirbelsäulenzentrum.

Köhring habe die Hedon-Klinik knapp 15 Jahre lang geleitet, seit 2012 sei er Regionaldirektor gewesen, heißt es in der Mitteilung von Mediclin weiter. Vor seiner Tätigkeit als Kaufmännischer Direktor war er zunächst Verwaltungsleiter der Hedon-Klinik, nachdem er verschiedene andere Stationen im Unternehmen durchlaufen hatte.









Anzeige Anzeige

In seine Zeit in der Hedon-Klinik fallen nach Angaben der Klinik einige Meilensteine zur Weiterentwicklung der Einrichtung. So wurde beispielsweise 2006 die Bettenkapazität erweitert und damit die stationäre Versorgung in der neurologischen Rehabilitation ausgebaut. Hierzu fand im gleichen Jahr der Spatenstich für einen Erweiterungstrakt mit 30 Betten und den dazugehörigen Therapieräumen statt.



2018 erhielt die Klinik eine Förderung des Landes zum erneuten Ausbau der neurologischen Versorgung. Auf dem Weg zum geplanten Neubau wurde hierfür in einem ersten Schritt Ende 2018 ein neuer Parkplatz mit 335 Stellplätzen fertiggestellt.