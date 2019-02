Osnabrück. Vor dem Osnabrücker Landgericht muss sich derzeit ein 52-Jähriger Mann verantworten: Er soll im vergangenen Juni das Bett seiner Zelle in der JVA Lingen in Brand gesteckt haben.

Wie es in der Anklageschrift weiter heißt, habe er dabei ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile seines Haftraumes billigend in Kauf genommen. Nur durch das Eingreifen eines zufällig vorbeikommenden Mithäftlings und zweier Beamten konnte der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Brandstiftung eingeräumt

Der Angeklagte räumte die Tat ein. „Ich war sauer, weil ich verlegt werden sollte“, lautete eine Version. Kurz darauf gab er an, dass ihn andere Häftlinge geärgert hätten, worauf er das Bett angesteckt habe. Gewollt gewesen wäre, das ganze Gefängnis abzubrennen und dabei zu sterben, antwortete der Angeklagte auf die Frage des Richters.

Schon einmal Zelle angezündet

Bekannt wurde während der Verhandlung, dass der Mann bereits 2017 in Groß-Hesepe seinen Haftraum angezündet hatte. Für die Unterbringung in Lingen waren die Beamten entsprechend instruiert, dem Raucher kein Feuerzeug mit in die Zelle zu geben.

Deutlich wurde, dass der Angeklagte offenbar massive Probleme im Sozialverhalten aufzeigt. Justizvollzugsbeamte der Lingener JVA bestätigten als Zeugen unisono, dass bei dem immer mal wieder einsitzenden Mann in den letzten Jahren eine Wesensveränderung beobachtet werden konnte. „Er fühlte sich durch Klopfgeräusche terrorisiert, obwohl keiner in der Nachbarzelle war“, schilderte ein Aufseher.

Geklagt habe der Mann auch über die Unsauberkeit der anderen Häftlinge. „Dabei war er es doch, der gestunken hat, weil er sich nicht duschte“, berichtete als Zeuge der Mithäftling, der den Brandgeruch als Erster im Trakt wahrgenommen hatte.

Gutachter: Hirnorganische Erkrankung durch Alkoholsucht

Seit letztem Herbst ist der Angeklagte im Osnabrücker Ameos-Klinikum untergebracht. Von dort erstattete ein psychologischer Gutachter den Prozessbeteiligten seine Diagnose. Demnach mache dem Mann eine hirnorganische Erkrankung zu schaffen. „Durch seine chronische Alkoholsucht hat er sich den Verstand weggetrunken“, formulierte es der Oberarzt aus dem Ameos. In seinem Haus sei der Mann ein alter Bekannter, der allein seit 1993 über 80-mal entgiftet wurde.

Geschlossene Unterbringung

In den letzten Jahren seien die Zwangseinweisungen durch die Polizei immer nach Randale, Bedrohungen oder Sachbeschädigungen geschehen, so der Gutachter. Trotz der weiter fortschreitenden hirnorganischen Erkrankung habe der Mann noch eine gewisse Steuerungsfähigkeit. Dennoch sei die Einlieferung in eine Entziehungsanstalt nicht angezeigt. Wegen der bestehenden Gefahr für die Allgemeinheit sollte der wohnungs- und strukturlose Mann viel eher in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer abgeschlossenen Wohnform mit anderen Erkrankten untergebracht werden.

Der Prozess wird am Montag, 18. März 2019, um 9.30 Uhr vor dem Landgericht in Osnabrück fortgesetzt.