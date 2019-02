Lingen. Anlässlich einer äußerst professionell organisierten Klausurtagung des Lingener Seniorenbeirates im Kolpinghaus Salzbergen, leistete der Vorsitzende des Nordhorner Beirates, Horst-Dieter Dörr, auf Einladung der Lingener aktive "Nachbarschaftshilfe".

"Die Einladung der Kollegen aus Lingen hat mich überrascht, aber auch sehr gefreut", so Dörr, der mit großer Hochachtung auf das in nunmehr 30 Jahren Erreichte der Lingener Seniorenvertretung schaut und sich zunächst nicht vorstellen konnte, womit er denn helfen könne. Auf Nachfrage nannte Johannes Ripperda, Geschäftsführer des Seniorenbeirates Lingen, im Wesentlichen zwei Gründe für die Einladung des Nordhorners. An erster Stelle "die deutlich höhere Präsenz in den städtischen Gremien Nordhorns" und eine "spürbar wachsende Wahrnehmung der Beiratstätigkeit in der Öffentlichkeit der Vechtestadt". Dörr stellte in seinen Ausführungen heraus, dass Rat und Verwaltung in Nordhorn die Mitarbeit der Seniorenvertretung nicht nur tolerieren, sondern aktiv fördern. Das geschieht zum Beispiel dadurch, dass die Seniorenvertreter als kooptierte Mitglieder in allen Ausschüssen des Rates vertreten sind. Der Spielraum, den das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz in diesem Bereich vorgibt, wird seitens des Nordhorner Rates vollumfänglich genutzt.

Seniorenbeirat bei diversen Veranstaltungen aktiv

Einen wesentlichen Grund für den wachsenden Bekanntheitsgrad des Seniorenbeirates in seiner Stadt sieht Dörr unter anderem darin, dass sich nahezu alle Kolleginnen und Kollegen bei diversen Veranstaltungen von Kirchengemeinden, Vereinen und Hilfsorganisationen, öffentlichkeitswirksam, zum Beispiel als Referenten, engagieren. Auch die Präsenz auf den Wochenmärkten mit einem Informationsstand hat positive Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Ganz besonders sei in diesem Zusammenhang die jährliche Seniorenfahrt zu nennen, deren Durchführung nicht zuletzt der aktiven Mitarbeit des Reiseausschusses zu verdanken sei.