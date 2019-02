Lingen. Der Bio-Supermarkt "Kornblume" ist vom Naturkostmagazin „Schrot & Korn“ als einer der besten 177 Bioläden des Jahres 2019 gekürt worden. Nanni und Ralf Brinker konnten vor allem mit ihrer fachkundigen Beratung punkten.

Laut der Fachzeitschrift "Schrot & Korn" hatten beinahe 48.000 Verbraucher bei der Leserwahl abgestimmt, um ihre Lieblinge zu preisen. Es war bereits der 15. Wettbewerb dieser Art – und zum dritten Mal hat das Lingener Bio-Fachgeschäft "Kornblume" punkten können. Bereits 2017 hatte das Ehepaar Brinker an dem Wettbewerb teilgenommen. Ganz oben aufs Siegertreppchen schafften sie es damals zwar mit ihrem Gesamtkonzept nicht, erhielten aber dennoch eine Bronze-Medaille – unter anderem in der Kategorie „Beratungskompetenz“.

Erst Bronze, dann Gold

2018 war dann das Jahr der Lingener. Sie mussten sich nicht mehr nur mit Bronze zufrieden geben, die "Kornblume" wurde zum Gesamtsieger in der Kategorie „Bio-Supermarkt ab 400 Quadratmetern“ gekürt. (Weiterlesen: Kornblume in Lingen ist der „Beste Bio-Supermarkt“ in Deutschland) Nanni und Ralf Brinker wurden auf der Messe „BioFach“ in Nürnberg von der ehemaligen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ausgezeichnet.

Nun haben die Lingener die dritte Auszeichnung erhalten und zusätzlich noch ein Kundenfeedback. Die Rückmeldungen wollen sie nutzen, um das Angebot und den Service noch weiter zu optimieren. Das Angebot in dem rund 560 Quadratmeter großen Gebäude am Ende der Großen Straße kann durchaus mit konventionellen Supermärkten konkurrieren. Es gibt ein Vollsortiment – ausschließlich aus Bio-Produkten. Bedeut, Kunden finden dort alle Dinge des täglichen Lebens.



300 verschiedene Käsesorten

Allein die Käse-Theke ist stattliche 12,5 Meter lang und beinhaltet 300 verschiedene Käsesorten. Hinzu kommt ein großes Wein- und Kosmetik-Sortiment. Wer bei den vielen Produkten dann den Durchblick verliert, wird an die Hand genommen. „Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt“, betonte Nanni Brinker damals im Gespräch mit dieser Zeitung. Eine Aussage, für die sie nun sogar eine Urkunde bekommen hat und etwas, was sie bei einer Hausmesse am 15. Juni 2019 zusammen mit ihren Kunden und ihrem Team feiern mag.