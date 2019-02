Lingen. Der Imkerverein Lingen hat in seiner Generalversammlung einen neuen Vorstand gewählt.

Erster Vorsitzender und Pressewart ist nun laut einer Pressemitteilung Peter Musekamp, Zweiter Vorsitzender Gerhard Caffier, Schriftführerin Andrea Herlyn, Kassenwart Gunnar Weigold, Bienengesundheit Gregor Beel (bisher Erster Vorsitzender). Die silberne Urkunde für 20-jährige Mitgliedschaft erhielten Josef Komor, Heinrich Schulte und Roman Wisnewski. Für 15-jährige Mitgliedschaft wurden Georg Dall und Ernst Conermann mit einer bronzenen Urkunde ausgezeichnet. Die Klönabende finden ab März 2019 erstmalig ohne Sommerpause an jedem ersten Mittwoch im Monat jeweils um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Zum Berg“ in Schepsdorf statt. Hierzu sind alle Interessenten eingeladen.