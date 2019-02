Lingen. Kurzweilige Unterhaltung bescherte das gekonnt miteinander harmonierende und überaus spielfreudige Ensemble der „Komödie im Bayerischen Hof“ mit der Komödie „Trennung frei Haus“ im fast ausverkauften The ter an der Wilhelmshöhe.

Katharina Abt, Ingo Naujoks und Sven Martinek (alle drei durch Film- und Fernsehen bekannt) agierten in der nach klassischem Boulevardkomödienmuster aufgebauten Geschichte des französischen Autors Tristan Petitgirard herrlich erfrischend und gaben vielen Situationen, in der von Geschlechterklischees geprägten Inszenierung, durch ihr facettenreiches Spiel den richtigen Biss.

Eric (Naujoks) eröffnete mit einem Prolog auf der Vorbühne, indem er von seinen Erfahrungen als Agent der von ihm gegründeten Agentur „Trennung frei Haus“ berichtet. Zu der Tätigkeit als „Schlussmacher“ fühlte er sich berufen, weil es zunehmend mehr Menschen gebe, die die drei Worte „Es ist vor bei“ einfach nicht über die Lippen bekämen und dies von jemanden aus geführt bekommen lassen wollen. Dass Eric selbst von einer Frau verlassen wurde, die sich einfach aus dem Staub gemacht hat, ohne sich der Verantwortung für ein Trennungsgespräch zu stellen, bekommt das Publikum Häppchenweise serviert.

Gefühlskarussell

Nämlich dann, als Eric den von seinem Kunden Hyppolite angenommenen Auftrag bei einer Pauline ausführen möchte. Pauline wähnt sich zu dem Zeitpunkt noch mit Hyppolite in Sicherheit. Gleichzeitig setzt sich bei ihr, als Eric plötzlich – sieben Jahre, nachdem sie ihn verlassen hat - mit einem Blumenstrauß in ihrer Wohnung steht, ein Gefühlskarussell in Bewegung, da sie Eric gegenüber ein schlechtes Gewissen haben könnte, dies aber nicht aufkommen lassen möchte. Zusätzlich rechnet sie jeden Moment mit dem Eintreffen Hyppolites, den sie zum Essen eingeladen hat.

Auf die Spitze getrieben

Die Sorge, dass Hyppolite sofort eifersüchtig reagieren könnte, veranlasst Pauline dazu, eine Geschichte zu konstruieren, in der Eric Julian heiße und ein alter Bekannter sei. Eric spielt Pauline zuliebe mit. Dies Verwirrspiel nimmt seinen Lauf als Hyppolite tatsächlich bei Pauline auftaucht, um den von ihm erteilten Auftrag (von dem Pauline noch nichts ahnt), wieder zurückzunehmen. Natürlich werden die einzelnen Motive für die Heimlichtuereien noch näher beleuchtet, um dann mit temporeichen - und von den Spielern großartig eingesprochenen - Dialogen auf die Spitze getrieben zu werden.

Diese würzen die Story auf humorvolle wie auch in Ansätzen auf gesellschaftskritische Weise. Unsere Dienstleistungsgesellschaft ermöglicht es, immer mehr die Verantwortung für eigene Lebensbereiche in die Hände anderer zu übergeben. Das Kammerspiel unter der Regie von Bernd Schadewald verdichtet, dank der drei bravourös agierenden Spie ler, die Themen Liebe, Authentizität und Freiheit spannungsreich humorvoll miteinander und sorgt damit für vergnügliche Unterhaltung.