Lingen. Die Basarfrauen der Kirchengemeinde Maria Königin in Lingen haben eine Spende von 5 000 Euro an die von der Marienschule Lingen unterstützte Fundação Terra Selbsthilfeorganisation im Nordosten Brasiliens übergeben.

Die Basargruppe wird seit 31 Jahren von Rosi Linkert und Brigitte Juth geleitet. In der Gruppe treffen sich regelmäßig rund 30 Frauen zwischen 30 und 87 Jahren um zu nähen, Handarbeiten zu fertigen und zu basteln. Auch das Klönen kommt zwischen den oft alleinstehenden Basarfrauen nicht zu kurz. Ein selbst organisierter Fahrdienst ermöglicht ihnen, bei Bedarf, eine Teilnahme an den Treffen. Außerdem werden Aktivitäten, wie Ausflüge oder gemeinsame Teilnahme an Veranstaltungen der Pfarrgemeinde Maria Königin, organisiert.

Kleidung und andere Utensilien werden genäht

Rosi Linkert und Brigitte Juth sind immer wieder auf Stoffmärkten in der Region unterwegs, um möglichst günstig Stoffe zu erwerben. Aus denen nähen die Frauen Kleidung, vor allem Kinderkleidung, und andere Utensilien. Diese werden dann in dem Basarlädchen neben der Bücherei dienstags von 14.30 und 17.00 Uhr sowie von 19.30 bis 21.00 Uhr für den guten Zweck verkauft.

Angebot der Selbsthilfeorganisation

"Seit über zehn Jahren unterstützt die Schulgemeinschaft der Marienschule die Fundação Terra Selbsthilfeorganisation", erklärten die Lehrerinnen Monika Kues und Lucia Koch bei der Scheckübergabe im Basarlädchen. Die Fundação Terra befindet sich in der sogenannten Müllstraße, in der die Menschen vom Müll der nahen Halde leben. Das Angebot der brasilianischen Selbsthilfeorganisation ist, die Armen bei der Grundversorgung, Bildung und sozialen Programmen zu unterstützen. Alle zwei Jahre kommt deren Leiter Wellington Santana nach Deutschland, um über die Arbeit zu berichten.

Insgesamt 15 326 Euro gesammelt

"Unser Ziel für 2018 war, im zehnten Jahr unseres Bestehens, 10 000 Euro zu sammeln", sagte Monika Kues. Durch viele Aktionen in und außerhalb der Schule gelang es, 10 327 Euro zu erwirtschaften. "Zusammen mit den 5 000 Euro der Basarfrauen können wir 15 326 Euro für die Arbeit der Fundação Terra zur Verfügung stellen", freuten sich Lucia Koch und Monika Kues.