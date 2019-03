Lingen. Bei den hoffentlich bald kommenden frühlingshaften Temperaturen werden wieder viele Kinder auf die bunten Spielplätze in Lingen flitzen. Zum einen gibt es die kleineren Spielplätze in den Siedlungen – zum anderen richtige Ausflugsorte für einen Wochenendtrip mit der ganzen Familie.

In Lingen gibt es zurzeit 112 Spielplätze. Dazu kommen noch die 16 Grundschulspielplätze, die ab 15.30 Uhr für jeden frei zugänglich sind. Jeder Spielplatz habe seinen eigenen Themenschwerpunkt. Frank Botterschulte, Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Sport, wies darauf hin, dass auch die Soccerfelder an den Grundschulen ab 15.30 Uhr von allen bespielt werden können: "Hier müssen wir aufpassen, dass die Kinder nicht schon um 12.30 Uhr anfangen zu bolzen." In einem mehrjährigen Projekt sollen Soccer-Courts über die ganze Stadt verteilt gebaut werden.

Weitere Spielplatzpaten gesucht

Reholand, das Tochterunternehmen des SKM, unterzieht die Spielplätze einer wöchentlichen Sichtkontrolle und führt jährlich zu Beginn der Spielsaison eine umfangreiche Hauptinspektion durch. Bei dieser Inspektion werden die Spielgeräte gewartet und einige Altgeräte müssen ausgetauscht, andere repariert werden. "Die Wasserpumpen werden nach Ende der Frostperiode wieder aktiviert", erklärte Silke Hüter vom Fachdienst Schule und Sport. Sicherheit habe immer oberste Priorität. "Zudem haben Spielplatzpaten ein Auge auf die Spielplätze und veranstalten zum Teil im Sommer Spielplatzfeste", fügte Hüter hinzu. Die Stadt Lingen suche weiterhin Spielplatzpaten. Interessierte können sich bei Silke Hüter unter 0591 9144-574 oder s.hueter@lingen.de melden. " Ein Vandalismusproblem besteht derzeit nicht. Falls jemandem defekte Spielgeräte oder Verschmutzungen auffallen, kann sich derjenige gerne bei der Stadt Lingen oder bei Reholand melden", betonte Hüter.





Vertreter des Lingener Kinder- und Jugendparlament (Kijupa) haben Ende 2018 im städtischen Beirat "Spielräume" behindertengerechte Spielplätze gefordert. Dem Wunsch der Jugend zufolge soll möglichst in jedem Stadtteil ein zentraler Spielplatz behindertengerecht gestaltet werden. Das bedeutet unter anderem, dass der Zugang auch für Rollstuhlfahrer problemlos möglich ist. "Es ist angedacht, dies flächendeckend bei den Grundschulen zu machen", erklärte Frank Botterschulte hierzu. Seit etlichen Jahren stehe der Stadt Lingen für die Instandhaltung der Spielplätze höhere Finanzmittel zur Verfügung. Zwei Mal im Jahr tagt der Beirat "Spielräume", bei dem auch das Kijupa anwesend sei. "Hier wird besprochen, welche weiteren Planungen anstehen sowie was bereits gemacht wurde. So kann auch während der Saison etwas verändert werden", so Botterschulte.

Kinderstadtplan der Stadt Lingen

Auf dem Kinderstadtplan der Stadt Lingen sind alle Kindergärten, Schulen, Spielplätze, Ballspielplätze und Skateranlagen eingezeichnet. Diese liegen bei der Stadtverwaltung aus und können kostenfrei mitgenommen werden. Abschließend sagte Botterschulte: "Der schönste Kinderspielplatz ist doch immer noch der Wald."