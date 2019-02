Lingen. Februar und März – Hochsaison für alle Narren im Emsland: Hier finden Sie alle Termine und Informationen zum Karneval 2019 in Lingen, Bawinkel und Emsbüren.

Karneval kann sich auch im Emsland sehen lassen: Allgemein ist es im Emsland einfach persönlich. Hier kennt jeder jeden – ob in Schöninghsdorf, Emsbüren oder Papenburg – überall gibt es bekannte Gesichter.

Karneval 2019 in Lingen

Der Rosenmontagsumzug der Karnevalsvereinigung Lingen (KVL) beginnt am 4. März 2019 um 15.11 Uhr. Die 35 Wagen und Fußgruppen beginnen auf der Alten Rheiner Straße. Dann geht der Umzug weiter über die Bernd-Rosemeyer-Straße, Marienstraße (geändert, nicht mehr über die Poststraße), Marktplatz, Gymnasialstraße/Klasingstraße, Wilhelmstraße, Burgstraße, Marktplatz, Marienstraße, Bernd-Rosemeyer-Straße. Nach zwei Stunden endet der Zug an der Tanzgalerie Lorenz an der Auffahrt zum Bahnhofsparkplatz. (Weiterlesen: Merkel mit Rasta-Locken beim Lingener Rosenmontagszug)

Der Umzug endet nach etwa zwei Stunden an der Tanzgalerie Lorenz. Dort findet wieder die Rosenmontagsparty statt. Die diesjährige Prinzessin Renate II. der KVL wird die beste Fußgruppe prämieren, auch die Gruppe erhält einen Preis, die mit dem schönsten und interessantesten Karnevalswagen teilnimmt. Eine weitere Rosenmontagsparty gibt es im Kolpinghaus an der Burgstraße in Lingen mit DJ Matze.



Rathaus und Stadtwerke schließen

Aufgrund der Karnevalsveranstaltungen schließen das Rathaus der Stadt Lingen, das Bürgerbüro, die betroffenen Ortsverwaltungen sowie die Tourist-Info am Rosenmontag um 12.30 Uhr. Auch bei den Stadtwerken gelten andere Öffnungszeiten. Das Kundenzentrum hat ebenfalls nur bis 12.30 Uhr geöffnet.

Karneval 2019 in Bawinkel

Am 4. März 2000 wurde der Karnevalsumzug in Bawinkel gestartet. Die Organisatoren der „Spaßmakers ut Bawinkel“ erwarten am Samstag, 2. März 2019, ab 14.11 Uhr wieder mehr als 10.000 Besucher. Wie bereits in den Vorjahren setzen die Spaßmarkers für auswärtige Gäste einen Shuttle-Bus ein. Ab 13 Uhr fährt dieser stündlich bis 24 Uhr ab ZOB Lingen nach Bawinkel und von dort stündlich ab 13.30 bis 23.30 Uhr von der Gaststätte Müter zurück. (Weiterlesen: Karneval 2019 in Bawinkel – Route und Shuttle-Bus)

Anzeige Anzeige

Zusteigemöglichkeiten gibt es in Lingen am Damaschker Hof (jeweils um viertel nach) und in Brögbern am Gasthof Sperver (jeweils zwanzig nach).

Unter 16-Jährige haben keinen Zutritt

Während nach dem Umzug zunächst auf dem Marktplatz, der in diesem Jahr erstmals für alle Wagen vor und nach dem Umzug gesperrt sein wird, gefeiert werden kann, gibt es 2019 erstmalig auch eine "After Ümzuch-Party" im Gasthaus Angelika Müter. Um den Jugendschutz gewährleisten zu können, werden Unter-16-Jährige auf dem gesamten Veranstaltungsgelände keinen Zutritt haben, zusätzlich gibt es verschieden farbige Bänder für 16- und 18-Jährige.



Karneval 2019 Emsbüren

Auch in Emsbüren gibt es am 4. März 2019 einen Rosenmontagsumzug. Es ist bereits der 44. Umzug und die Karnevalsgesellschaft Kespel rechnet wieder mit tausenden Besuchern – und vor allem auch mit vielen Fußgruppen. Allein 2018 waren insgesamt 74 Wagen und Fußgruppen unterwegs. (Weiterlesen: Emsbürener Karneval feiert närrisches Jubiläum)

Karnevalisten wollen Rathaus stürmen

Der Umzug beginnt um 15.11 Uhr bei der Gaststätte Breloh in Leschede und führt über die Bahnhofstraße nach Emsbüren bis zum Rathaus. Dort wird Bürgermeister Bernhard Overberg gemeinsam mit dem Gemeinderat versuchen, das Rathaus gegen die Karnevalisten zu verteidigen und wird sicher, wie in den Vorjahren, einen Schlüssel als Zeichen der Herrschaft über die Gemeinde an Herzog und Kumpan und alle Karnevalisten überreichen.

Bereits zwei Tage zuvor findet am 2. März 2019 ab 18 Uhr die große Prunksitzung im Landgasthof Evering statt. Anschließend gibt es eines Karnevalsparty mit DJ Ralf Bergmann.