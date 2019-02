"All Kinds of Blues" im Lingener Kulturforum CC-Editor öffnen

"All Kinds of Blues" lautet der Titel mit dem die Band Blue Terrace aus Hannover im Kulturforum St. Michael in Lingen am 15. März um 20 Uhr auftreten wird. Foto: Manns

Lingen. Eine Formation erfahrener Musiker ist die Band „Blue Terrace“ aus Hannover, die dem klassischen Bluesliebhaber wie auch Interessierten, die diese Musik erst noch für sich entdecken möchten, ein unvergessliches Musikevent bereiten will. Unter dem Motto „All Kinds of Blues!“ bringt sie am 15. März um 20 Uhr die große musikalische Vielfalt der Bluesmusik auf die Bühne des Kulturforums St. Michael in Lingen.