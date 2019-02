Lingen. Die stationäre Behandlung von Schmerzpatienten ist am Lingener Bonifatius Hospital neu strukturiert worden. Betroffene erhalten dort in einer Gruppe ein etwa zweiwöchiges Behandlungsprogramm. Die neue Station 3P besteht aus acht Betten.

Dr. Jörg Isbach hat laut einer Mitteilung des Krankenhauses als Chefarzt der Anästhesie und Schmerzmedizin des Bonifatius Hospitals die stationäre Behandlung von Schmerzpatienten neu strukturiert und eine Station mit acht Betten im Lingener Krankenhaus etabliert. Im Rahmen der stationären Schmerztherapie erhalten Menschen mit chronischen Schmerzen ein etwa zweiwöchiges intensives Behandlungsprogramm in einer Gruppe Mitbetroffener. Die ärztliche Leitung hat der Anästhesiologe, Intensivmediziner, Spezieller Schmerzmediziner und –therapeut Michael Papenhoff, übernommen.

Stationäre multimodale Schmerztherapie

Der Oberarzt Michael erläuterte: „Vergleichbar mit einem Baukastensystem wird für jeden Schmerzpatienten die geeignete Kombination der verschiedenen Therapieverfahren gewählt.“ Unter Berücksichtigung der Vorbefunde, Anamneseerhebung und körperlicher Untersuchung würden, falls notwendig, weitere diagnostische Schritte eingeleitet beziehungsweise weitere Ärzte wie Onkologen, Urologen, Gynäkologen und Chirurgen hinzugezogen.

Der ganzheitliche Ansatz der sogenannten multimodalen Schmerztherapie beinhaltet auch die Einbindung der Physiotherapie und der hauseigenen Psychotherapeuten sowie Psychoonkologen. Papenhoff weiter: „Die Therapie ist so individuell wie der Schmerz und seine Ursache selbst. Langfristiges Ziel ist eine bessere Schmerzverarbeitung und -reduzierung.“ Dies sei wichtig, denn dauerhafte chronische Schmerzen seien lebensbestimmend und führten nicht selten zu sozialem Rückzug, Depressionen und weiteren Folgeerkrankungen.

Ambulante Schmerztherapie als Ergänzung

Ergänzt wird die Hilfe für Menschen mit chronischen Schmerzen am Bonifatius Hospital im ambulanten Bereich durch ein Medizinisches Versorgungszentrum unter der Leitung vom Facharzt für Anästhesie, spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin, Dr. Thomas-Ulrich Götz. Die schmerztherapeutische Ermächtigungsambulanz im Krankenhaus wird von Dr. Waltraud Krone-Öing, Oberärztin in der Anästhesie und ebenfalls mit Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie, geführt. Alle Mediziner verfügten über langjährige Erfahrung in der Schmerzmedizin, so dass laut der Mitteilung "nun eine perfekte Verzahnung von ambulanter mit stationärer multimodaler Schmerztherapie eingerichtet ist. "