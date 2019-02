Lingen. Das Lingener Architekturbüro Vickers Architekten BDA hat beim German Design Award 2019 in der Kategorie Architecture gleich zwei „Special Mention“-Auszeichnungen erhalten.

Das Lingener Architekturbüro überzeugte laut Pressemitteilung die international besetzte Jury mit einem Einfamilienhaus sowie mit dem Solehaus des Freizeitbades Linus Lingen. Der moderne Entwurf des Wohnhauses „spielt geschickt mit den Proportionen des Volumens und schafft damit eine skulpturale Architektur, die nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch Eleganz besticht“, heißt es in der Begründung der Jury. Über das Solehaus urteilten die Preisrichter, „die organische Formensprache macht das Gebäude unverwechselbar und schafft eine angenehme Atmosphäre von Ruhe und Harmonie, die eine hohe Aufenthaltsqualität verspricht“.

Architekt Arnd Vickers nahm die Urkunde im Rahmen der feierlichen Preisverleihung in Frankfurt am Main in Empfang. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, die eine Anerkennung für unsere designorientierte Arbeit darstellt.“ Beim German Design Award handelt es sich um den internationalen Premiumpreis des Rates für Formgebung. Er zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit. Der Premiumpreis zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. 2019 wurden mehr als 5400 Produkte und Projekte aus 63 Ländern zur Teilnahme eingereicht.