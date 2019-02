Der Grünenpolitiker Jürgen Trittin (zweiter von links) hat in der Talkshow von Anne Will (vierte von links) der Lingener Brennelementefabrik ANF indirekt eine Beteiligung an der US-amerikanischen Nuklearrüstung vorgeworfen. Foto: Wolfgang Borrs/NDR/dpa

Lingen. Der ehemalige Bundesumweltminister und jetzige Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin (Grüne) hat in der Talkshow "Anne Will" am 17. Februar der Lingener Brennelementefabrik ANF indirekt eine Beteiligung am US-amerikanischen Atomwaffenprogramm vorgeworfen.