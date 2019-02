Lingen. Den zwei Beschuldigten, die am vergangenen Wochenende brutal auf eine Frau in Lingen eingestochen haben sollen, droht eine lange Haftstrafe. Dabei könnte das Jugendstrafrecht angewendet werden, obwohl den Männern versuchter gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen wird.

Ein Zeuge brachte die Polizei auf die Spur der zwei Männer, die in der Nacht zu Sonntag, 17. Februar, eine 44-jährige Frau am Mengersweg im Lingener Ortsteil Laxten vom Rad gezogen und mehrfach auf sie eingestochen haben sollen. Und das auf brutalste Art und Weise. "Mit Blick auf die Verletzungen muss davon ausgegangen werden, dass die Täter eine Tötungsabsicht hatten", heißt es seitens der Polizei. (Weiterlesen: Polizei findet zwei Messer: Festnahme nach Messerattacke in Lingen)

Maximal sechs Monate Untersuchungshaft

Die beiden Männer, 18 und 19 Jahre alt, haben bereits gestanden. Nach der Festnahme wurden sie einem Haftrichter vorgeführt, der ordnete Untersuchungshaft an. Bis der Gerichtsprozess beginnt, kann es noch dauern, maximal aber sechs Monate, besagt die Rechtslage in Deutschland.

Das Oberlandesgericht kann jedoch diese Frist verlängern, wenn die besondere Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund das Urteil noch nicht zulassen und die Fortdauer der Haft rechtfertigen. "Davon ist in diesem Fall nicht auszugehen – die Männer haben die Tat gestanden", sagt Staatsanwalt Christian Bagung, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. (Weiterlesen: Staatsanwaltschaft reagiert auf Spekulationen zur Täterherkunft)

Dass die Verhandlung relativ zeitnah beginnen kann, hat mit dem sogenannten Beschleunigungsgrundsatz zu tun, der besagt, dass Haftsachen, wie im Fall der zwei Männer aus Lingen, vorrangig bearbeitet werden, sagt Bagung. Die Tatvorwürfe gegen die Beschuldigten sind schwer: versuchter gemeinschaftlicher Mord. Den mutmaßlichen Tätern drohen lange Haftstrafen. Wegen des Alters der Männer wäre dies eine Jugendstrafe. Denn: Trotz der Schwere der Tat werden die 18- und 19-Jährigen nicht Erwachsenen gleichgestellt. Sie gelten als Heranwachsende (18 bis einschließlich 20 Jahre). Das Jugendstrafrecht muss dann nicht greifen, kann aber. In der Regel gilt laut Staatsanwalt: Je näher die Beschuldigten vom Alter her an der Kategorie Jugendliche (14 bis 17 Jahre) sind, desto eher wird das Jugendstrafrecht angewandt.

Bei Zweifel: Jugendstrafrecht

Denn bei Heranwachsenden wird nicht auf die Schwere der Tat geschaut, sondern es spielen viel mehr verschiedene Kriterien hinein, mit denen überprüft wird, ob eine Jugendverfehlung oder eine Reifeverzögerung vorliegt. Neben dem Alter spielt beispielsweise in den Reifeprozess ein, ob die Beschuldigten noch zur Schule gehen, bei den Eltern leben oder schon ein selbstständiges Leben mit einem geregelten Einkommen und einer eigenen Wohnung führen.

Bei Zweifel, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewandt wird, gilt grundsätzlich bei Heranwachsenden das Jugendstrafrecht. Beim Tatmotiv hält sich die Staatsanwaltschaft weiterhin bedeckt. Den Ermittlern zufolge war die 44-Jährige ein Zufallsopfer, das seine Angreifer nicht kannte. Noch in der Tatnacht konnte die Frau selbstständig den Notruf wählen. Sie wurde notoperiert, mittlerweile befindet sie sich auf dem Weg der Besserung.