Lingen. Es müssen nicht immer die neuesten gesellschaftlichen Entwicklungen, die aktuelle politische Lage oder besondere Ereignisse sein – der ganz normale Alltag bietet reichlich Stoff für Humor und Satire, vor allem der Alltag mit Kindern. Erst recht in der digitalen Zeit.

Olaf Bossi kann nicht nur ein Lied davon singen. Im Lingener Professorenhaus erzählte der sympathische Deutsch-Italiener in seinem Programm „Harmoniesüchtig“, wie er es schafft, sein Bedürfnis nach Ruhe und Frieden als Familienvater und rastlos reisender Kleinkünstler zu leben.

Meisterhaft gelingt es dem Texter, Humoristen und Komponisten den Spagat zwischen Ernst und Komik, Zeitgeistkritik und „Wohlfühlcomedy“ zu schaffen. Seine zwanglos wirkende Plauderei kreist um die großen und kleinen Alltagsthemen und führt ihn oft auf Seitenpfade, in denen er sich zu verirren scheint, doch plötzlich wieder auf dem Hauptweg landet. Von Gendertoiletten kommt auf den weiblichen Schuhtick, von Kindern reicher Eltern auf seine italienische Herkunft, von seinen Gewichtsproblemen auf das Schlafdefizit, das alle Eltern mit kleinen Kindern kennen.

Siri und Youtube

Kinder sind ein unerschöpfliches Thema. Erziehung ist noch nie einfach gewesen, im Zeitalter der Digitalisierung stoßen Eltern aber besonders dann an ihre Grenzen, wenn sie merken, dass der Nachwuchs ihnen in technischer Hinsicht weit voraus ist. Bossis dreijähriger Sohn zum Beispiel darf „Feuerwehrmann Sam“ gucken, aber das findet der Kleine langweilig und schaut sich auf Youtube echte Feuerwehreinsätze an. Daraufhin deinstalliert der Papa Youtube. Kurz darauf hört er, wie sein Söhnchen das Spracherkennungsprogramm „Siri“ fragt: "Können Sie mir bitte sagen, wie ich Youtube aufmache?“ Wie soll er als Vater darauf reagieren? Im Grunde ist er ja stolz darauf, dass der kleine Sohn so clever und auch noch so freundlich ist: Er hat sogar „Sie“ und „bitte“ gesagt.

Ein weiteres „weites Feld“ in Bossis Programm sind Partnerbeziehungen. In seiner Familie bleiben die Paare immer zusammen, auch Bossi ist seit mehr als 20 Jahren verheiratet. Seine Großeltern haben ihm auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer stabilen Partnerschaft geantwortet, man müsse den Partner einfach so nehmen wie er ist und zusammenbleiben – „trotz allem“.

Unerwartete Pointen

Erzählungen von scheinbar banalen Alltagsereignissen würzt Bossi mit unerwarteten, aber nie verletzenden Pointen, in seinen Liedern, die er auf der Gitarre begleitet, setzt er die Plauderei einfach fort. Als einer der erfolgreichsten Texter und Komponisten in der deutschen Musikbranche (unter anderem schrieb er viele Chart-Hits für bekannte Künstler, in den 90er Jahren arbeitete er mit den Top 5 Hits von Das Modul "Computerliebe" und "Kleine Maus" zusammen und wurde mehrfach mit Gold und Platin sowie einem Echo-Award ausgezeichnet) versteht er es glänzend, humorvoll-berührende Texte mit eingängigen Melodien zu verbinden und das Publikum einzubeziehen, das lautstark die Refrains mitsingt und den Künstler nicht ohne eine lange Zugabe entlässt.