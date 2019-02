Lingen. Zu einem Nasenflöten-Workshop haben „Pasquale Aleardi & Die Phonauten“ am Donnerstagmorgen die Grundschule Schepsdorf in Lingen besucht. Am Abend zuvor hatten sie einen begeisternden Auftritt im Kulturzentrum Sankt Michael, wo sie ihr Publikum mit „Antidepressionsmusik“ beglückten. Bereits dabei spielte die Nasenflöte eine wichtige Rolle, denn: „wenn es funktioniert, ist man schlagartig gut drauf!“









Die Schulleiterin Claudia Terstiege konnte das bereits im letzten Jahr erfahren, als sie dem Trio im Theater an der Wilhelmshöhe begegnete, bei der Benefizveranstaltung zu Gunsten des „Fonds für Krebskranke“. Damals entstand auch die Idee eines Workshops an ihrer Schule. Immerhin ist man als „Musikalische Grundschule“ stets auf der Suche nach besonderen Angeboten. Einen Trommelworkshop, ein Kindermusical und CD-Aufnahmen gab es bereits, auch Kazoos Basteln war bereits dabei (Das sind kleine Tröten, in die man singen kann, Membranophone).











Die Nasenflöte allerdings ist in Schepsdorf weitgehend unbekannt und so war die Spannung groß, als sich die 70 Schüler mitsamt einiger Schüler der Mosaikschule im Musikraum drängten, um den berühmten Musikern zu lauschen.

Anzeige Anzeige

Pasquale Aleard ist, so zeigte sich als berühmter Schauspieler zwar eher den Müttern ein Begriff, für die Kinder aber schien das auch gar keine Rolle zu spielen. Immerhin war allen klar, was ein Schauspieler so tut. Pasquale, vom Vortag noch etwas angeschlagen, überließ seinen Kollegen Mary (Marc Leymann) und Spike (Jörg Hamers) den meisten Sprechanteil bei diesem Workshop.









Wesentlich bekannter und für die Kinder ein echter Knaller war das Lied, das es hier zum Einstieg gab (im Kulturforum war es die Zugabe): ein allemal Generationen übergreifende Welthit, nämlich den King Louies „Ich wäre so gern wie du“ – eigentlich ein ganzer Filmausschnitt. Klar kannten das beinahe alle und freuten sich.









Aber dann ging es auch schon ans Werk. Jedes Kind bekam eine eigene Nasenflöte geschenkt und dazu die nicht so umfangreiche Spielanweisung: „Haltet die eine Öffnung unter die Nase und dann… wie beim Taschentuch“. Flugs pfiff es also aus 70 Grundschülernäschen und das kann schon ganz schön laut sein aber auch sehr schnell zum Erfolg führen.









Es galt noch zu klären, was eine „Rufterz“ ist (so wie der Kuckuck macht), und schon war man wieder bei der Musik. Und in klangschöner Eintracht sangen alle Kinder mit den Musikern zusammen das Lied vom Kuckuck im Wald, bevor sie es dann mit der Nasenflöte vortrugen (jetzt doch lieber in kleineren Gruppen). Und mit einiger Fantasie konnte man hier schon Spaß haben und Musik erkennen.

Keine Schule ohne Hausaufgaben. So trug Mary den Kindern auf den Kindern auf: „Das könnt ihr jetzt immer euren Eltern vorspielen, den ganzen Tag“.









Kein Workshop auch ohne einen spaßigen Abschluss. Daher brachte Pasquale den Kindern noch ein altes griechisches Lied bei. Im Refrain von „Darla Dirladada" sangen also alle nach Kräften mit, forderten gar noch lautstark eine Zugabe. „Ok, wir singen es einfach nochmal beim herausgehen“. Das sollte funktionieren, nur als alle Kinder den Raum verlassen hatten, die Musiker, begeistert von ihrem ersten Kurs dieser Art, einmal durchatmen wollten, klopfte es und alle Kinder kamen zurück, um sich ein Autogramm abzuholen. Natürlich gab es das auch noch. Eine gelungene Veranstaltung und für „Pasquale Aleardi & Die Phonauten“ der Einstieg in ein weiteres Tätigkeitsfeld, ist doch dieses reinste Depressions-Prävention. Für die Kinder sicherlich ein bereichernder Vormittag.