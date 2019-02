Lingen. Die Deutsche Bahn erneuert ihre Gleise auf der Emslandstrecke – und das bekommen Autofahrer in den kommenden Wochen zu spüren. Viele Bahnübergänge in und um Lingen sind gesperrt.

Die Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn an der Strecke zwischen Meppen und Lingen habe am Donnerstagmorgen für große Irritationen bei Autofahrern in Meppen geführt. Gerade am Helter Damm war es zum Stau gekommen, trotz entsprechender Umleitungen. Der Bahnübergang am Helter Damm ist einer der ersten, der im Zuge der Baumaßnahmen saniert wird.

Nicht jede Maßnahme wird angekündigt

Dass die Bahnübergänge gesperrt werden, kam offenbar für die Autofahrer in Meppen überraschend. Nicht jede Maßnahme wird ankündigt, heiß es auf Nachfrage dieser Redaktion seitens der Deutschen Bahn. Es fehlten dafür die entsprechenden Kapazitäten. Am Freitag teilte jetzt die Stadt Lingen mit, dass auch im Stadtgebiet es sechs Bahnübergänge gibt, die in den kommenden Wochen über Tage hinweg gesperrt werden.



Die Maßnahmen in Lingen im Einzelnen:



Bahnübergang Bienerfeldstraße

Gesperrt vom 28. Februar 2019 (ab 14 Uhr) bis 3. März 2019 (12 Uhr)

Gesperrt am 11. März 2019 (von Mitternacht bis 18 Uhr)

Gesperrt vom 14. März (Mitternacht) bis 16. März (00.15 Uhr)

Bahnübergang Raberweg

Gesperrt vom 1. März 2019 (14 Uhr) bis 3. März 2019 (18.15 Uhr)

Gesperrt vom 11. März 2019 (14 Uhr) bis 12. März 2019 (10 Uhr)

Gesperrt vom 14. März 2019 (Mitternacht) bis 16. März 2019 (7 Uhr)

Bahnübergang Schwarzer Weg

Gesperrt vom 3. März 2019 (17 Uhr) bis 6. März 2019 (14 Uhr)

Gesperrt am 13. März 2019 (von Mitternacht bis 16 Uhr)

Gesperrt vom 15. März 2019 (6 Uhr) bis 17. März 2019 (14.30 Uhr)

Bahnübergang Brögberner Straße

Gesperrt vom 2. März 2019 (14 Uhr) bis 4. März 2019 (11.15 Uhr)

Gesperrt am 12. März 2019 (1 Uhr bis 14.45 Uhr)

Gesperrt vom 14. März 2019 (Mitternacht) bis 16. März 2019 (15 Uhr)

Bahnübergang am Lingener Mühlenbach

Gesperrt vom 4. März 2019 (14 Uhr) bis 6. März 2019 (14 Uhr)

Gesperrt vom 13. März 2019 (14 Uhr) bis 14. März 2019 (6 Uhr)

Gesperrt vom 15. März 2019 (6 Uhr) bis 17. März 2019 (22 Uhr)

Bahnübergang Georgstraße

Gesperrt am 5. März 2019 (12 bis 22 Uhr)





Auswirkungen für Zugreisende



Die Arbeiten wirken sich auch auf Zugreisende aus: Fünf Wochen lang wird auf der Bahnstrecke zwischen Meppen und Lingen vom 19. Februar bis 26. März 2019 gebaut. In der Zeit können keine Züge der Linie RE 15 zwischen den beiden Städten fahren. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. (Weiterlesen: Fünf Wochen Schienenersatzverkehr im Emsland) Das war auch im November 2018 im Emsland der Fall, als für vier Wochen die Strecke zwischen Meppen und Papenburg gesperrt werden musste. Damals kam es zu erheblichen Problemen im Ersatzverkehr. Zunächst wurden zu wenig Busse eingesetzt, dann waren sie nicht immer auf Hilfsmittel wie Rollstühle ausgerichtet. "Nicht immer verfügen die Busse über einen Stellplatz für Rollstuhlfahrer. Die Busunternehmen im Emsland sind hierauf einfach nicht eingestellt", sagte der Pressesprecher der Westfalenbahn damals auf Nachfrage dieser Zeitung. (Weiterlesen: Kritik am Ersatzverkehr im Emsland – Westfalenbahn äußert sich zu Vorwürfen)