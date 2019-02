Lingen. In der Halle der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Lingen wurde schnell deutlich: Die jüngere Generation möchte der Umweltverschmutzung entgegenwirken. Insgesamt 157 Schüler aus dem Landkreis Emsland, der Grafschaft Bentheim und dem Landkreis Osnabrück präsentierten bei "Jugend forscht" ihre Projekte.





Die 17-jährigen Gymnasiasten Daniel Schade und Marius Krämer stellten der Jury ein Filtersystem für "Mikroplastikfilterung im Abwassersystem" vor. Die beiden Schüler vom Franziskusgymnasium Lingen sind erstaunt über das Plastik in den Weltmeeren: "Wir waren erschrocken, als wir erfahren haben, dass Mikroplastik auch bei Menschen nachgewiesen wurde. Da dachten wir uns: Es muss sich was ändern." Auf Grundlage der Theorie und mehreren Versuchen haben die beiden Schüler schließlich ein Filtersystem entwickelt. Auch ihr eigenes Einkaufsverhalten habe sich durch dieses Projekt verändert: "Wir haben nun selber im Alltag ein anderes Verständnis vom Plastikmüll. Ob wir allerdings andere auch davon überzeugen können, ist schwer zu beurteilen."











Auch Erik Robel und Fynn Luka Rölleke vom Gymnasium Marianum in Meppen haben sich mit einem Umweltprojekt beschäftigt. Die 13-Jährigen stellten sich der Frage, ob Fracking in Deutschland möglich sei. Dadurch, dass bald alle Öl-Reservate ausgebeutet seien, haben sich die beiden Gedanken über die zukünftige Öl-Gewinnung gemacht. Anhand eines großen Modells zeigten die Gymnasiasten der Jury ihre Idee. "Mit Druckluft und Wasser wird das Öl erst vertikal und dann horizontal rausgedrückt", erklärte Erik.







Bei Nora Jeftenic (13) und Franziska Leigers (14) vom Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne ging es um gesunde Ernährung. "Es ist wichtig, eine Alternative zu Fertigprodukten zu schaffen", betonte Nora. Sie stellten Alternativprodukte für "Nutella" und Chips her und ließen diese von Schülern der 8., 9. und 12. Jahrgangsstufe ihres Gymnasiums testen. Ihr Projekt zeigte zudem, dass das Interesse an gesunder Ernährung bei ihrer Altersgruppe enorm hoch ist. Anhand von Zuckerwüfeln präsentierten die jungen Forscherinnen den Vergleich zwischen dem herkömmlichen "Nutella" und ihrem "Nutella": "In herkömmlichem 'Nutella' sind um ein Vielfaches mehr Zuckerwürfel enthalten als in unserem." Die Schülerinnen machten sich ebenfalls einige Gedanken über ihre Zukunft: "Gerade wenn wir später von zu Hause ausziehen, ist es wichtig, sich weiterhin gesund zu ernähren."









Um ein ganz anderes Thema ging es bei Hannah Sophie Heider – nämlich um Riesenseifenblasen. Die neunjährige Schülerin vom Mariengymnasium Papenburg ist in diesem Jahr die jüngste Teilnehmerin von "Schüler experimentieren". Die junge Forscherin hat eine Seifenlauge für die perfekte Riesenseifenblase hergestellt. "Ich fand Seifenblasen schon immer ganz toll. Als die Flasche dann aber leer war, wollte ich immer mehr Seifenblasen machen", erzählte sie. Sie hat so lange verschiedene Stoffe zusammengemischt, bis sie irgendwann das richtige Rezept zusammengestellt hatte.









Bei Luca Revermann dreht sich alles um Zahlen. Der 17-jährige Schüler vom Franziskusgymnasium Lingen stellte sich der Frage, was die Wurzel aus 2 mit der Hälfte einer Summe zu tun hat. Nicht zum ersten Mal beschäftigte sich der Gymnasiast mit Zahlen auf Wettbewerbsebene. Er nahm bereits sechs Mal in Folge an der Landesrunde der Mathe-Olympiade teil. "Auch im Abi habe ich die Leistungskurse Mathe, Chemie und Physik. Danach überlege ich, Mathe oder ein anderes naturwissenschaftliches Fach zu studieren", sagte Luca. Langfristig hofft der junge Forscher, dass sein Erkenntnis in der Praxis angewendet wird.





"Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" „Jugend forscht“ ist ein bundesweiter Nachwuchswettbewerb, der besondere Leistungen in Naturwissenschaften, Mathematik und Technik fördert. Seit dem Beginn 1965 wachsen die Teilnehmerzahlen. 2019 beteiligten sich 12 150 junge Menschen. „Frag nicht mich, frag Dich.“ lautet das Motto des 54. Wettbewerbs, der auf der Regionalebene beginnt. „Jugend forscht“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Zeitschrift „Stern“, der Industrie, Schule und weiteren „Paten“ unterstützt. Dazu gehört seit 44 Jahren auch der Landkreis Emsland. Teilnehmer unter 15 Jahren starten in der Sparte „Schüler experimentieren“, die Älteren bei „Jugend forscht“ in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik oder Technik. Die 1. Sieger nehmen dann an den Landeswettbewerben in Clausthal-Zellerfeld (Jugend forscht, 18. bis 20. März) oder Oldenburg (Schüler experimentieren, 28. bis 30. März) teil. Die Landessieger von „Jugend forscht“ treffen sich dann vom 16. bis 19. Mai beim Bundeswettbewerb in Chemnitz.





Den "PGRobot - Der Fugenreinigungsroboter 2.0" hat die 16-jährige Sophie Brüwer vom Franziskusgymnasium Lingen entwickelt. Ihre Idee war, eine Alternative für Chemikalien zu finden: "Um Fugen zu reinigen, werden viele Chemikalien benutzt. Aus diesem Grund habe ich den autonomen Fugenreiniger entwickelt." Mit einem Tastsensor fahre er die Fugen ab und säubere sie mit zwei Bürsten. "Mein Ziel ist nun, den Roboter in der Praxis, insbesondere die Akkulaufzeit, zu testen", betonte die Gymnasiastin.









Wie lassen sich Schädlinge umweltfreundlicher vertreiben? Lennart Nortmann, Niklas Nortmann und Eric Bonhold vom Gymnasium Haren untersuchten in ihrem Projekt, ob Lavendelöl gegen Kartoffelkäfer hilft. „Wir möchten das Insektensterben verhindern. Bereits jetzt sind 41 Prozent der Bienen vom Aussterben bedroht“, erklärte Eric. „Unsere Langzeitversuche haben gezeigt, dass Insektizide durch Lavendelöl ersetzt werden können“, freute sich Lennart. Das Ziel der 14-jährigen Forscher sei nun, dieses Projekt in freier Natur zu testen.











Siegfried "Siggi" Wigger ist in diesem Jahr erstmals der Wettbewerbsleiter des Regionalwettbewerbs "Jugend forscht" im Emsland. "Es sind ganz tolle, knackige Projekte am Start. Die reichen von den Auswirkungen der Mikroplastik auf die Umwelt, Möglichkeiten der Gülleverwertung bis hin zur digitalen Notenverwaltung in der Schule", so Wigger. Vom Landkreis Emsland gebe es zudem ein nettes Rahmenprogramm. Siggi Wigger kommt aus Neuenhaus und ist Lehrer am Gymnasium Marianum in Meppen.