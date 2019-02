Lingen. Die Lingener Brennelementefabrik ANF steht in der Kritik von Atomkraftgegnern, die eine sofortige Schließung fordern. In der Bundespolitik gibt es Beschlüsse, die Lieferung deutscher Brennelemente an als unsicher geltende Kernkraftwerke im Ausland zu verhindern. Zieht sich die Schlinge um ANF langsam aber sicher zu?

Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag im März 2018 vereinbart zu prüfen, wie der Einsatz von Kernbrennstoffen aus deutscher Produktion in Anlagen im Ausland, deren Sicherheit aus deutscher Sicht zweifelhaft ist, verhindert werden kann. Am 15. Februar hat der Bundesrat dies in einem mehrheitlich gefassten Beschluss begrüßt. Bereits am 18. Dezember haben ressortübergreifende Gespräche auf Arbeitsebene innerhalb der Bundesregierung hierzu stattgefunden. "Im Zusammenhang mit diesen Gesprächen bereitet das Bundesumweltministerium (BMU) derzeit eine Anfrage an die EU-Kommission vor, mit der diese um eine Stellungnahme zu den europarechtlichen Randbedingungen für Beschränkungen von Brennelementeexporten gebeten wird", erklärt BMU-Sprecherin Maren Klein auf Nachfrage unserer Redaktion.

ANF setzt auf Rechtsstaatlichkeit

"Es gibt Rechtsstaatlichkeit, deutsches und europäisches Recht", sagt Jürgen Krämer, technischer Leiter von ANF. Daher sehe das Unternehmen der Prüfung von möglichen Exportbeschränkungen gelassen entgegen, fügt Werksleiter Andreas Hoff hinzu. "Unser Exportanteil liegt bei 85 Prozent." Doch für die als unsicher bezeichneten Blöcke Drei und Vier des Kernkraftwerkes im belgischen Doel und den Block Zwei im belgischen Tihange bestünden derzeit keine Lieferverträge. "Die bekommen ihre Brennelemente ehe schon von anderen Lieferanten", sagt Hoff. Dass ein Exportstopp nicht automatisch eine Abschaltung der umstrittenen Meiler bedeutet, ist auch der Berliner Politik klar. "Der Bundesrat ist sich bewusst, dass deutsche Brennelementelieferungen durch andere ersetzt werden können", heißt es in dem Beschluss vom 15. Februar.

Ausfuhrgenehmigungen erteilt

Am 6. November 2018 hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ANF die Lieferung von 60 Brennelementen für die Blöcke Eins und Zwei in Doel sowie am 16. Januar die Ausfuhr von 24 Brennelementen für Block Eins des französischen Kernkraftwerkes Cattenom genehmigt. "Die Reaktoren eins und zwei des Atomkraftwerkes Doel, auf die sich der Antrag der ANF zur Ausfuhr von Brennelementen nach Belgien bezieht, waren nicht Gegenstand der Diskussion um Rissbefunde in den Reaktordruckbehältern belgischer Nuklearanlagen", heißt es hierzu in einer am 13. Februar veröffentlichten Pressemitteilung des BMU.

Hoff: ANF wird weiter wichtige Rolle spielen

Die verantwortlichen von ANF verweisen auf einen weiteren Passus des Koalitionsvertrages: "Wir werden ein Konzept zum perspektivischen Erhalt von Fachwissen und -personal für Betrieb, Rückbau und zu Sicherheitsfragen bei Nuklearanlagen [...] erarbeiten", haben CDU/CSU und SPD darin vereinbart. "Dabei wird der französische Konzern Framatome, zu dem auch ANF gehört, mit seinen über 3000 Arbeitsplätzen in Deutschland eine wichtige Rolle spielen", ist Werksleiter Hoff überzeugt. Auch wenn der Ausstieg aus der Stromerzeugung aus Kernenergie beschlossen sei, würden weiter nukleare Anlagen, beispielsweise im medizinischen Bereich, in Deutschland betrieben.

Im Bereich Strahlenschutz ganz weit oben

"Die dazu benötigten Fachleute bilden wir selber aus", erklärt Krämer. Alleine 2018 habe ANF zehn Techniker und Ingenieure sowie acht Auszubildende in technischen Berufen eingestellt. Diese würden ein sehr hohes technisches Know-how erhalten. "Im Bereich Strahlenschutz sind wir ganz weit oben", sagt Hoff. Die jährliche Strahlenbelastung von Piloten und Stewardessen, die regelmäßig Transatlantikflüge absolvieren würden, sei höher als die der Fertigungsmitarbeiter bei ANF, sagt der Werksleiter. "Dieses Know-how und unsere hohen Standards versuchen wir beispielsweise bei der Internationalen Atomenergieorganisation, wo die Sicherheitsstandards festgelegt werden, einzubringen", erklärt Hoff.

Möglichkeiten auf dem internationalen Markt

ANF hat laut Krämer einen strategischen Plan entwickelt, um für die Zukunft gerüstet zu sein: "Wir differenzieren uns in unserem Produktportfolio von unseren Mitbewerbern." Das Unternehmen verfüge über selbst entwickelte technologisch hochwertige Anlagen, die es so auf dem Markt nicht zu kaufen gebe. "Wir entwickeln und bauen solche Anlagen auch für andere Unternehmen, wobei wir die speziellen Anforderungen berücksichtigen", erläutert Krämer. Hinter der gefragten Qualität "Made in Germany" stecke "Made in Lingen", sagt er nicht ohne stolz. Da sich die restliche Welt zur Kernkraft anders als Deutschland positioniere, biete der internationale Markt hier gute Möglichkeiten. Die Internationalität mache ANF zu einem gefragten Arbeitgeber. "Wir haben in den letzten Jahren eine Personalfluktuation von deutlich unter einem Prozent", betont Hoff. Auch konzernintern sei das Know-how von ANF gefragt. " Derzeit haben wir mehrere Forschungsaufträge von Framamtome." Trotzdem bleibe die Brennelementefertigung das Kerngeschäft von ANF.

Anzeige Anzeige

Aufträge bis 2022

Im französischen Narbonne möchte ein französisches Unternehmen die Produktion von Uranoxidpulver aufnehmen – ein Produkt, das auch ANF herstellt. Einen entsprechenden Antrag hatten die Franzosen unter anderem damit mit der Schließung von ANF 2021 begründet. "Die Aussage, ANF in Lingen schließt, ist falsch", versichert Hoff. Aktuell gebe es Aufträge bis 2022. Krämer kann die Franzosen verstehen: "Sie bekommen mit, was in Deutschland politisch passiert, und haben Angst, dass ihnen der Lieferant für Uranoxidpulver wegbricht." Trotzdem glaubt Krämer nicht, dass sich die Schlinge um ANF zuzieht. "Das ist nur ein Teil der öffentlichen Wahrnehmung."