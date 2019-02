Lingen. Untragbar ist es, dass der Aufzug zum Gleis 2 am Lingener Bahnhof immer wieder lange defekt ist. Darin besteht Einigkeit im Lingener Stadtrat, der nun eine Resolution plant, um den Unmut gegenüber der Deutschen Bahn zu unterstreichen.

Mit einem Dringlichkeitsantrag hatte die Fraktion der Bürgernahen dafür gesorgt, dass die Ausfälle auf die Tagesordnung des Rates am Mittwoch Einzug hielt. Der Aufzug ist die einzige Möglichkeit, barrierefrei den Gleis 2 des Bahnhofs, von dem die Züge in Richtung Norden fahren, zu erreichen. In den vergangenen Jahren fiel diese Möglichkeit jedoch wiederkehrend für längere Zeit weg, da der Aufzug defekt war.





"Der Zustand ist nicht hinnehmbar", erläuterte Marc Riße den Antrag für die Bürgernahen in der Sitzung des Stadtrats. Seine Fraktion fordere, dass jeder Ausfall sofort zu beheben sei und vor allem, dass ausnahmslos alle Personenzüge auf Gleis 1 des Bahnhofs einfahren, sollte der Aufzug wieder ausfallen.

Früher austauschen

Oberbürgermeister Dieter Krone konnte dem nur beipflichten, hatte er doch erst am Montag die Deutsche Bahn angezählt und öffentlich von einem "peinlichen Trauerspiel" gesprochen. Die Einfahrt auf Gleis 1 habe vor 30 Jahren schon geklappt, "das wollen die nur nicht", meinte Krone in der Sitzung. Auch online müsse die Bahn dafür Sorge tragen, dass Ausfälle des Aufzugs sofort für alle Fahrgäste ersichtlich sind. Bei den jüngsten Ausfällen war der Aufzug auf den Internetseiten der Bahn als betriebsbereit angezeigt worden.

Außerdem wiederholte Krone seine Forderung, dass der vor zehn Jahren installierte Aufzug ausgetauscht wird, weil er so anfällig ist: "Es gibt ein Austauschprogramm bei der Bahn - da muss Lingen vorgezogen werden." Er monierte in diesem Zusammenhang, dass es sich nicht um ein Standardmodell handele und entsprechend Ersatzteile bei der Bahn nicht "auf Lager" liegen.



Schreiben an Bahnchef

Er stehe in Kontakt mit dem Leiter des Bahnhofsmanagements für die Region, Heiko Siemers, mit dem er für den 11. März auch ein Treffen vereinbart habe. An ihn sowie an Manuela Herbort (Konzernbevollmächtigte der Bahn für Bremen und Niedersachen) und an den Vorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz, wendete sich Krone nunmehr auch schriftlich und unterstrich seine Forderungen deutlich. Auch Kontakt mit der niedersächsischen Sozialministerin Carola Reimann will Krone aufnehmen. Sie hatte zu Wochenbeginn gefordert:

Jeder Bahnhof muss eine Rollstuhlrampe und funktionierende Fahrstühle haben. Jeder Zug muss mir nichts, dir nichts auch von Gehbehinderten erreicht werden können.





Dem Oberbürgermeister und den Bürgernahen schlossen sich die übrigen Fraktionen an. Uwe Hilling (CDU), betonte, dass der Zustand unhaltbar ist, "da haben die BN recht". Der Aufzug sei mehr kaputt als heile. Andreas Kröger unterstrich für die SPD, dass "wir alle gemeinsam zeigen sollten, dass wir dahinter stehen". Einstimmig folgte der Stadtrat daher einem Vorschlag des Oberbürgermeisters, eine Resolution des Stadtrates auf den Weg zu bringen, um der Bahn den Unmut auch auf diesem Wege kundzutun.





Auf offene Ohren stieß auch die Forderung der BN, dass die Stadtverwaltung im Zuge der Sanierung des mittlerweile in Stadtbesitz befindlichen Bahnhofs einen zweiten barrierefreien Zugang zu Gleis 2 planen soll. CDU-Fraktionsvorsitzender Hilling bezeichnete dies "als grundsätzlich sinnvoll", verwies aber auf den notwendigen Eingriff auf Bahngelände. "Das werden wir prüfen", sagte auch Krone, betonte aber zugleich:

Es kann nicht sein, dass wir auch noch Lokführer spielen.