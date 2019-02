Lingen. Die Polizei hat am Mittwoch zwei Männer verhaftet, denen vorgeworfen wird, eine Frau am Wochenende niedergestochen zu haben. Die zwei Tatverdächtigen haben bereits gestanden – doch beim Tatmotiv hält sich die Staatsanwaltschaft weiterhin bedeckt.

Warum haben zwei Männer am vergangenen Sonntag auf eine Frau mehrfach eingestochen? Die Antwort auf diese Frage gibt es auch einen Tag nach der Festnahme zweier Tatverdächtigen nicht. "Die Ermittlungen zur konkreten Tat und den Umständen, was auch das Motiv umfasst, dauern weiterhin an, so dass diesbezüglich derzeit nichts mitgeteilt werden kann", sagt Staatsanwalt Christian Bagung, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Festgenommene haben Tat gestanden

Die beiden Festgenommenen, ein 18 und ein 19-Jähriger, haben bereits gestanden, die 44-jährige Lingenerin in der Nacht zu Sonntag auf einem unbeleuchteten Radweg am Mengersweg im Lingener Ortsteil Laxten gegen 0.20 Uhr vom Rad gezogen und auf sie eingestochen zu haben. Sie flohen, als die Frau laut um Hilfe rief. Die Frau konnte selbstständig den Notruf wählen, wurde noch in der Nacht notoperiert und befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

Beschuldigte haben keinen Migrationshintergrund

Die Tat hatte für Entsetzen innerhalb der Bevölkerung gesorgt, und auch im Internet war die Betroffenheit groß. In den sozialen Netzwerken und auf der Internetseite unserer Zeitung wurde zunächst wild spekuliert, dass es sich dabei um Männer nicht deutscher Staatsangehörigkeit handelt. Später hieß es, dass sie zwar die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen könnten, jedoch einen Migrationshintergrund hätten.

Spekulationen, die sich als falsch herausstellen: Laut Staatsanwaltschaft besitzen die mutmaßlichen Täter die deutsche Staatsangehörigkeit. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft haben die Beschuldigten keinen Migrationshintergrund – auch nicht im direkten verwandtschaftlichen Umfeld.

Verurteilung nach Jugendstrafe?

Die beiden Männer wurden nach der Festnahme am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, jetzt befinden sich in Untersuchungshaft wegen versuchten gemeinschaftlichen Mordes. Mit Blick auf die Verletzungen müsse davon ausgegangen werden, dass die Täter eine Tötungsabsicht hatten, hatte Dennis Dickebohm, Pressesprecher der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim, bereits am Montag gesagt. Ihnen drohen lange Freiheitsstrafen – wegen des Alters der Männer wäre dies im Fall einer Verurteilung womöglich eine Jugendstrafe. Da sie erst 18 und 19 Jahre alt sind, gelten sie im Strafrecht als heranwachsend (18 bis einschließlich 20 Jahre). Der Heranwachsende wird nach Jugendstrafrecht behandelt, wenn bei ihm ein Reiferückstand besteht oder aber eine Jugendverfehlung vorliegt.