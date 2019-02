Lingen. Mit einem zufällig gefundenen Schlüssel ist ein 50-jähriger Mann über mehrere Wochen insgesamt sechsmal in einen Lingener Kiosk eingestiegen und hat dort vorwiegend Bargeld, Tabakwaren und Alkohol im Gesamtwert von rund 5600 Euro gestohlen. Jetzt musste er sich vor Gericht verantworten.

Das Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen verurteilte ihn für die Einbrüche und wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gelegenheit macht Diebe, könnte man hinsichtlich des Kioskschlüsselfundes sagen, aber im Falle des 50-jährigen ist es anscheinend eher die Gewohnheit. 37 Vorstrafen, darunter viele einschlägige Diebstahlsdelikte aufgrund einer langjährigen Heroinabhängigkeit, finden sich in seinem Bundeszentralregisterauszug. Für seine erste Tat wurde der Mann bereits im Jahre 1984 verurteilt.

Geständnis

Voll umfänglich gestand der Angeklagte in Lingen die ihm zur Last gelegten Diebstähle, die er zwischen August und Oktober 2018 begangen hatte. In alle Fällen verschaffte sich der Mann nachts maskiert und behandschuht mit dem gefundenen Schlüssel Zugang zum Kiosk. Zu Beginn steckte er neben dem regelmäßigen Griff in die Kasse noch wahllos Tabakwaren ein, zum Ende nahm er gezielt solche Marken mit, die er bei seinen Abnehmern besonders gut zur Hälfte des Marktpreises verkaufen konnte.

Beim Verlassen des Kiosks zog er jedes Mal einen in der Innentür steckenden Schlüssel ab und steckte ihn von außen wieder ein. „Damit habe ich nicht das Ziel verfolgt, jemanden zu täuschen“, behauptete der Angeklagte. Der Staatsanwalt dagegen war angesichts des äußerst planvollen Vorgehens davon überzeugt, dass der 50-jährige mit seinem Tun den Eindruck erwecken wollte, dass jemand anders den Schlüssel außen habe stecken lassen. Den eigenen Schlüssel habe er selbst weiter für Beutezüge nutzen können.

Von der Polizei überrascht

Während seines sechsten nächtlichen und illegalen Kioskbesuchs wurde der Angeklagte von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Er sitzt seit Oktober 2018 in Untersuchungshaft. Im Zuge einer Personendurchsuchung bei der Festnahme entdeckten die Polizeibeamten in der Hosentasche des Angeklagten ein Einhandmesser und in dessen Jackentasche ein Tütchen mit 0,1 Gramm Heroin. Der 50-jährige gab an, dass er das Messer stets in der Funktion eines Taschenmessers bei sich getragen habe und das Heroin nach seiner letzten Haftentlassung sechs Monate lang. „Ich war lange im Methadon-Programm. Noch in der JVA wurde ich runterdosiert. Das Heroin in meiner Tasche hat mir geholfen, keinen Suchtdruck zu bekommen“, unterstrich der Angeklagte. Er komme seit Januar 2018 ohne Methadon und Heroin aus. Dafür habe sich aber seitdem sein Alkoholkonsum deutlich erhöht, so der Angeklagte, der sich selbst als sogenannter Spiegeltrinker bezeichnete. Also als jemanden, der einen ständigen Blutalkoholspiegel aufrechterhalten muss.

Gutachten: Schuldfähig

Eine vom Gericht bestellte Sachverständige kam in ihrem Gutachten hingegen zu dem Ergebnis, dass bei dem Angeklagten zwar ein Alkoholmissbrauch, jedoch keine Alkoholabhängigkeit vorliege. Zum Zeitpunkt der Taten sei der 50-jährige voll schuldfähig gewesen. Aus medizinischer Sicht seien auch die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nicht zu erkennen.

„Wir glauben zwar, dass der Angeklagte momentan gewillt ist, sein Leben endlich zu ändern. Aber wir glauben auch, dass er an diesem Punkt schon sehr häufig stand“, betonte der Vorsitzende Richter abschließend.