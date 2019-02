Die Diskussion um die Linde auf dem Marktplatz Lingen reißt nicht ab. Foto: Julia Mausch

Lingen. Die Linde auf dem Marktplatz in Lingen sorgt wieder für Gesprächsstoff in der Stadt, nachdem Mitarbeiter des Bauhofes am Donnerstag mit Arbeitsgeräten zu ihr ausgerückt waren. Direkt wurde Markus Quadt, Pächter des dortigen Ratskellers, beschuldigt, den Baum fällen zu wollen.