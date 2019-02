Lingen. Verbesserungen für die Große Straße und die Umgebung verspricht sich die Lingener Stadtverwaltung vom Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West". Um für dieses einen Antrag zu stellen, sind vorab Untersuchungen notwendig. Das Gebiet für diese ist nun leicht vergrößert worden.

Im Planungs- und Bauausschuss war das Vorhaben, an große Fördertöpfe des Landes und des Bundes heranzutreten, vorgestellt worden. Es locken hohe Zuschüsse für öffentliche Maßnahmen und gute Abschreibemöglichkeiten für private Investoren, sollte Lingen in das Programm "Stadtumbau West" aufgenommen werden. Allerdings ist die Konkurrenz unter den Kommunen groß, die Zeit bis zum Ende der Antragsfrist (1. Juni) knapp und es gibt noch viele Aufgaben zu erledigen.

Gebiet ausgeweitet

Die umfassenden Untersuchungen beziehen sich auf ein Gebiet, dass nicht gleichbedeutend mit dem späteren Sanierungsgebiet sein muss. Aufgrund von Anregungen aus einer ersten Informationsveranstaltung für Eigentümer am 12. Februar und aus dem Planungs- und Bauausschuss am 13. Februar wurden nun vom Stadtrat die folgenden Ausweitungen beschlossen: Dazu kommen die Gebiete Am Wall Süd bis Konrad-Adenauer-Ring und von dort bis zum Rathaus; das Sparkassengebäude am Marktplatz und der Häuserblock mit dem Kivelingshaus sowie das alte Krankenhaus bis hin zur Henriette-Flatow-Straße.