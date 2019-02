Lingen. Der Stadtrat Lingen hat ein neues Mitglied: Für die CDU-Fraktion rückt Heinz Niehus nach, weil Georg Tautfest Ende Januar seinen Verzicht bekannt gegeben hatte.

Ein wenig kurios ist es, dass Niehus nun im Stadtrat sitzt. Denn bei der Kommunalwahl im September 2016 war der Immobilienverwalter bei den Christdemokraten auf dem dritten Nachrückerplatz gelandet.

Das Ratsmandat, das er nun inne hat, war ursprünglich an Stefanie Heider gegangen. Die Erzieherin war jedoch bereits im Juni 2017 ausgeschieden, weil sie in Münster eine Arbeitsstelle antrat. An der Reihe gewesen wäre dann Nikolaus Valerius, der jedoch verzichtete, weil er in den Vorstand der RWE AG aufrückte. So kam Tautfest im Juli 2017 in den Rat, er zieht nun jedoch nach Düsseldorf.

Niehus übernimmt somit die Aufgaben von ihm und wird Mitglied in den Beiräten LWT, Spielräume, Städtepartnerschaften, im Jugendhilfeausschuss sowie in der Gesellschafterversammlung und der Zweckverbandversammlung der Volkshochschule Lingen. Vertreten wird er Fabian Rode im Ausschuss für Familie, Soziales und Integration, Karl-Heinz Schwarz im Betriebsausschuss Stadtentwässerung, Rode im Kulturausschuss, Josef Heskamp im Schulausschuss, Michael Adams im Umweltausschuss und Rode im Wirtschafts- und Grundstücksausschuss.

Darüber hinaus berief der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig Katrin Möllenkamp zur stellvertretenden Stadtwahlleiterin und benannte offiziell Christian Albers als Vertreter der Polizei und Helmut Reimann als ADFC-Vertreter zu beratenden Mitgliedern in den Verkehrsausschuss.