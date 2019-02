Lingen. Mit King Louies unglaublich originalgetreu belebten Dschungelbuch-Song („Ich wäre gern wie duhuhu“) als Zugabe war der Abend endgültig geadelt. Pasquale Aleardi & Die Phonauten haben mit ihrem Auftritt in der Michaelskirche einen tiefen und bleibenden Eindruck bei den „Liebes-Lingenern“ hinterlassen. Ein rundum gelungenes Refresh ihres Konzerts aus dem vergangenen Jahr, als sie für den „Fonds für Krebskranke“ im Theater auftraten.

Ist Pasquale Aleardi nur ein weiterer Kandidat aus der endlos scheinenden Reihe singender Schauspieler? Irgendwie fühlt es sich anders an. Überaus bekannt und beliebt aus Film und Fernsehen nicht zuletzt als Bretonischer „Kommissar Dupin“ heißt er in dieser, irgendwie in Hassliebe vereinten Formation schlicht Paco und hat, zwischen den zwei Phonauten singend einiges auch an Häme einzustecken. Es wird ordentlich ausgeteilt in dem Trio aber auch ebenso auch Lieb gehabt, imerhin ist es ja in einer ehemaligen Kirche.



Die Phonauten, das sind der resthaarveredelte „Spike“ (Jörg Hamers) an Schlagzeug, Gitarre, Bass und Kassettenrekorder und Marc Leymann („die böse Mary“) der mit Gitarre, Flöte und Melodika beständig das Kinski-Tourette seines Reinlichkeit liebenden Schauspielerkollegen beklagt.

Dieses hervorragend agierendes Musikertrio ( Kompositionen, Texte und Arrangements sind aus eigener Hand) hüllt sich so in eine witzig ausgefallene Geschichte die vorzüglich unterhaltsam durch den Abend trägt; ist am Ende doch alles Schauspiel?

Man leidet und freut sich mit den Dreien, wenn sie von ihren ersten Liebeserfahrungen erzählen oder von den Zuständen in ihrer Männer-WG.

Man leidet auch mit Kerstin aus der ersten Reihe, die bald herausgepickt, weit mehr war, als nur ein Anspielpunkt im Saal. Für die ihr abgerungene Gesangsprobe erntete sie großen und begeisterten Applaus.

Gesanglich geht es hier um beinahe alle wirklich wesentlichen Themen: Eine Absage an den Digitalwahn („Ich bin so Retro“) und eine an den Schönheitswahn („sind es Illusionen, die sie braucht“?). Umwerfend funky gelingt die Hommage an ihr großes Idol: „nicht alles Braune ist so geil wie James“.

Neben den unglaublich virtuos getexteten Worten sind es vor allem die fetzig anarchistisch fantasievollen Arrangements, die einen kaum auf den Stühlen halten. Hinzu kommt der energiegeladene, grenzenlose Spaß am Tun, den das Trio angenehmstens im Saal versprüht. Dazu genügt ihnen eine erstaunlich minimale technische Ausstattung.

Vielleicht liegt die tolle Stimmung auch an der „Nasenflöte“, die Aleardi hier als weltbestes Antidepressivum propagiert und immer wieder zu Einsatz bringt: „ich hänge ab und weiß, dass ich fliegen kann.“

Doch kaum ist eine Liebeserklärung an Italien, eine an Griechenland gesungen, sind die drei schon „Auf’m Weg“, und ein viel zu kurzer Abend ist vorbei.

Ein Dankeschön aus Lingen mit King Louie: „Ich wäre so gern wie du!“