Marc Riße, Ratsherr der Bürgernahe, lobte in der Ratssitzung ausdrücklich, wie die Stadtverwaltung während der Bombensprengung am 31. Januar reagiert und auch über die sozialen Medien informiert hatte. Stetig hatten Stadtmitarbeiter gesicherte Informationen bei Facebook und Twitter verbreitet, vom Krisenstab in Reuschberge berichtet und hatten auch Rückfragen beantwortet. Riße: "Unser ganz herzlicher Dank, das war ganz hervorragend."