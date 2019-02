Lingen. Der CDU-Bundestagsabgordnete Albert Stegemann hält den wiederholten Ausfall des Aufzuges im Bahnhof Lingen für keinen Einzelfall. Die Bahn müsse ihre Arbeit grundsätzlich hinterfragen, heißt es in einer Mitteilung von Stegemannn.

Die Serie von Ausfällen des Aufzugs am Lingener Bahnhof sei völlig inakzeptabel. "Es ist ein Armutszeugnis, dass Betrieb und Instandhaltung eines Aufzugs die Deutsche Bahn offensichtlich überfordert", schreibt der Abgeordnete. Jeder Handwerker verstehe: Wenn eine Maschine immer wieder Probleme macht, dann müsse die Maschine ausgetauscht werden. "Das Mindeste muss sein, die Kunden rechtzeitig und umfassend zu informieren, beispielsweise mit Live-Informationen in der DB-App und im Internet", fordert Stegemann. Leider sei auch das nicht geschehen. "Ich bedauere besonders, dass davon gerade Familien mit Kinderwagen, Menschen mit Gehbehinderung und Ältere betroffen sind", erklärt Stegemann.

Kritisch mit Bahnvorständen diskutiert

Seit den Problemen mit den Aufzügen am Bahnhof in Lingen und Bad Bentheim in den letzten zwei Jahren stehe Stegemann mit der Bahn zu diesem Thema immer wieder im Kontakt. "Ich bin enttäuscht, dass es nun schon wieder zu Problemen kommt. Für die Lösung der Situation in Lingen stehe ich weiter mit der Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für Niedersachsen im engen Austausch", versichert Stegemann. Als regelmäßiger Bahnfahrer könne er sagen: "Die Bahn hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem." Darüber habe CDU/CSU-Fraktion im Bundestag am Mittwoch auch sehr kritisch mit Bahnchef Lutz und Vorstandsmitglied Pofalla im Verkehrsausschuss diskutiert.