Lingen. Wegen versuchten Bandenbetrugs hat das Schöffengericht am Amtsgericht Lingen einen 41-jährigen Mann zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Masche funktioniert immer wieder: Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und bringen Senioren um ihr Vermögen. Der 41-jährige Angeklagte hat dabei als sogenannter „Abholer“ fungiert, der das zuvor von den Opfern erschlichene Bargeld gegen eine entsprechende Vergütung entgegennehmen sollte, um es an die eigentlichen Drahtzieher weiterzuleiten. Somit war der mehrfach Vorbestrafte nach Ansicht des Gerichts als sogenannter „Abholer“ zwar „nur in der untersten Hierarchie“ innerhalb einer kriminellen Bandenstruktur angesiedelt, aber genau ohne diese „kleinen Rädchen“ funktioniere das große kriminelle Getriebe nicht.

Tatvorwürfe im Wesentlichen bestritten

Der 41-Jährige, der in dieser Sache bereits sieben Monate in Untersuchungshaft saß, hat die Tatvorwürfe im Wesentlichen bestritten und erklärt, er habe nicht gewusst, dass es sich bei dem Paket, das er in Empfang nehmen sollte, um zuvor durch Trickbetrügereien erschlichenes Geld handele. Im Verlauf von insgesamt fünf Verhandlungstagen und eingehender Beweisaufnahme kam das Gericht jedoch schließlich zu dem Schluss, dass der 41-jährige aufgrund der Gesamtumstände hätte wissen müssen, dass er mit seinem Zutun illegale Bandengeschäfte unterstütze.

Die Vorgeschichte

Im Frühjahr 2018 kontaktierte ein unbekanntes Bandenmitglied mutmaßlich von einem Call-Center aus der Türkei heraus eine 77-jährige Frau in Freren und spiegelte dieser vor, er sei Polizeibeamter. Er forderte die Seniorin dazu auf, das auf ihrem Konto befindliche Bargeld in Höhe von 6.000 Euro abzuheben, um so einem bevorstehenden kriminellen Angriff auf das Bankkonto entgehen zu können. Das Geld solle sie mit nach Hause nehmen und an die Adresse eines kriminaltechnischen Instituts in Dortmund versenden.

Paket lediglich mit Papierschnitzeln gefüllt

Aufgrund rechtzeitigen Einschreitens der zuständigen Ermittlungsbehörden hob die Frau das Geld allerdings nicht ab. Stattdessen folgte sie nur zum Schein der Aufforderung des Bandenmitglieds und versandte in der Folge ein von der Polizei gefertigtes, lediglich mit Papierschnitzeln gefülltes Paket an die Adresse in Dortmund. Dieses Fake-Paket versuchte der Angeklagte im Mai 2018 an einer Anschrift in Dortmund entgegenzunehmen. Das Vorhaben scheiterte jedoch und der 41-jährige wurde festgenommen.